Krka prizadejala prvi poraz Kranjčanom

21.10.2024 | 08:30 | STA

Kranj - Odbojkarji Krke so sinoči v Kranju odigrali tekmo tretjega kroga državnega prvenstva. Pomerili so se z ekipo Merkur Triglava, v tekmi, polni nihanj, pa so jo na koncu bolje odnesli prav Dolenjci. Tekmo so dobili v petem nizu.

Foto: FB MOK Krka

V odbojkarskem državnem prvenstvu je po treh krogih neporažen le še ACH Volley. V tretjem krogu so prvi poraz zabeležili odbojkarji Merkur Triglava, ki so morali po ogorčenem boju v Kranju priznati premoč Krki. Izid je bil 2:3, to je bila tretja od štirih tekem kroga, na kateri so odigrali pet nizov, kar kaže na izenačenost ekip.

MERKUR TRIGLAV KRANJ - KRKA 2:3 (-23, 16, -20, 18, -13)

* Dvorana Planina, sodnika: Todorović, Adrovič.

* Merkur Triglav: Sokol, Snedec, Križanič 10 (1 as, 3 bloke), Vinkovič 28 (2 bloka), Tučen 10 (1 as, 5 blokov), Fajfar, Veber, Jančič 22 (2 asa, 3 bloke), Šikanič 1 (1 as), Mali, Zalokar, Bregar, Grabec 3.

* Krka: M. Travnik, Medved 6 (1 blok), Erpič 3 (1 as), Mikulass 1 (1 as), Kosmina 12 (1 blok), M. Bregar 15 (3 bloke), Verdinek, T. Travnik 2, Glamočanin 2 (1 as), Koncilja 17 (1 as, 5 blokov), Vidmar, Lindič, Rojnik 11 (2 asa, 1 blok) P. Bregar.

Krka je že na začetku tekme prevzela pobudo, pri izidu 16:21 ni kazalo, da bi se lahko v lovu na prvi niz kaj zapletlo. A domači so se vrnili v niz, po dveh zaporednih blokih Jana Karla Jančiča so izenačili na 21:21. Toda izkušenejši gosti se vendarle niso dali, v končnici so bili bolj zbrani, niz je končal nekdanji reprezentant Danijel Koncilja.

Z dobrimi servisi Bora Križaniča so si domači na začetku drugega niza priborili zanesljivo prednost, ki je do konca niso izpustili, toda tretji niz so spet odigrali slabše, tako da je Krka v nizih še enkrat povedla. Toda domači so še enkrat izenačili, tako da je zmagovalca odločal peti niz. V njem pa so spet prevladale izkušnje. Miha Bregar je z dvema zaporednima blokoma Krki priboril vodstvo 5:1, s petimi točkami v seriji so vodstvo za kratko prevzeli Gorenjci, še na 13. točki sta bili ekipi poravnani, Bregar in napaka Križaniča pa sta zmago zagotovila Novomeščanom.

Pri zmagovalcih je 17 točk dosegel Koncilja, v statistiko je vpisal dva asa in pet blokov, Bregar je prispeval 15 točk. Pri domačih jih je Dino Vinkovič zbral 28, Jančič pa 22, Uroš Tučen se je izkazal s petimi bloki.

Izjavi po tekmi:

Jaka Grabec (igralec), Merkur Triglav Kranj: "Bila je dobra tekma, zelo napeta. Bilo je veliko nihanj, na koncu so bili oni boljši, ne za veliko. Tudi mi smo pokazali energijo, ampak na koncu je malo zmanjkalo. Prva izkušnja na terenu je bila zelo v redu."

Martin Kosmina (igralec), Krka: "Smo zelo nezadovoljni z lastno igro, ampak na srečo smo vsaj izvlekli ti dve točki, ki bosta zelo pomembni za naprej. Kranj je na trenutke zelo solidno odigral in izkoristil naše napake, mi pa smo po nekaterih dobrih trenutkih padli v krizo in izgubljali točke po nepotrebnem."

* Izidi:

- sobota, 19. oktober:

Alpacem Kanal - ACH Volley 0:3 (-22, -23, -22)

Fužinar Sij Metal - Panvita Pomgrad 3:2 (-17, -18, 25, 19, 10)

i-Vent Maribor - Calcit Volley 3:2 (23, 23, -20, -15, 11)

- nedelja, 20. oktober:

Merkur Triglav Kranj - Krka 2:3 (-23, 16, -20, 18, -13)

- lestvica:

ACH Volley 4 4 0 12:0 12

Merkur Triglav 3 2 1 8:3 7

Alpacem Kanal 3 2 1 6:5 5

i-Vent Maribor 3 2 1 7:6 5

Krka 3 2 1 6:6 5

Fužinar Sij Metal 3 1 2 3:8 2

Calcit Volley 3 0 3 4:9 2

Panvita Pomgrad 4 0 4 3:12 1

