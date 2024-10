dolenjska

Spomin in svečko vsem, na vseh straneh

20.10.2024 | 17:10 | S. M.

Žužemberk - Na Cviblju nad Žužemberkom, ob eni največjih množičnih grobnic pod mogočnim spomenikom padlim antifašistom, borcem, civilnim žrtvam, internirancem in človekoljubom, ki ostaja sinonim in spomin na strahovit teror fašistov ter nacistov ob težkih bojih v dolini reke Krke, je v soboto v organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto in občine Žužemberk potekala tradicionalna žalna slovesnost.

Žalni venec je položil tudi novi minister za obrambo mag. Borut Sajovic.

Zbrane je pozdravil podžupan Občine Žužemberk Rok Zupančič, ki je poudaril temeljne vrednote kot sta svoboda in mir. »Vsako življenje je dragoceno in edinstveno, a prav to kar nas opominja na njegovo minljivost, nas hkrati spomni, da so nekatere vrednote kot sta svoboda in mir - trajnejše in pomembnejše od nas samih,« je dejal podžupan Zupančič.

Minister za obrambo mag. Borut Sajovic se je ob zgodovinskem spominu na vse žrtve zazrl v prihodnost. » Vsakdo od Slovencev, ki so umrli v drugi svetovni vojni, si zasluži ime, priimek, spomin in svečko. Vsi na vseh straneh! Poglejte, takrat ni bilo interneta, ni bilo informacij. Ni treba obsojati vse po vrsti, ampak tiste, ki so jih zavedli,« je dejal minister in dodal, da njihove žrtve niso bile zaman. »Predvsem pa se moramo Slovenci otresti krivde za naše delitve. Za vso kalvarijo nismo bili krivi mi, krivdo nosijo fašisti in nacisti, ki so prišli v te kraje, streljali talce, požigali slovenske domove in zaničevali slovenski jezik,« je v spoštljivem tonu in spoštovanjem do vseh padlih ob grobnici, ki jo je dodobra načel tudi zob časa in se ji v prihodnjem letu obeta popolna obnova, še povedal minister.

V kulturnem delu programa, ki ga je povezoval Lojze Bojanc, so nastopili Mešani pevski zbor Podgorje pod vodstvom Toneta Finka, Trobilni kvintet Policijskega orkestra, recitatorja Vid Čopi in Terezija Potočar Korošec ter pevki Anna Sineva iz Ukrajine in Anja Janežič ob spremljavi kitarista Nejca Kranjca. Na žalni slovesnosti so poleg garde Slovenske vojske sodelovali tudi predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij, praporščaki, prvi spominski partizanski bataljon in predstavniki veteranskih ter domoljubnih organizacij, ki so položili tudi spominske vence.

