Kramljala o Beli krajini

20.10.2024 | 14:40 | Foto: Milan Glavonjić

Jože Žura je že desetletja prepoznaven novinarski radijski glas Dolenjske in Bele krajine, od koder poroča za nacionalni radio. V njegovem opisu delovnih nalog ima terensko delo največjo težo, pri tem pa se pogosto spletajo znanstva in tudi prijateljstva z ljudmi, ki v lokalnem okolju puščajo sledi svoje ustvarjalnosti. Eden izmed teh je tudi Pavle Groznik, eden najbolj znanih prebivalcev Višnje Gore, dolgoletni turistični delavec, ambasador ivanške občine in predsednik občinske turistične zveze. Je tudi redni udeleženec pohoda po Jurčičevi poti. »Le dvakrat sem manjkal. Prvič zaradi operacije kolka, drugič me je bolezen položila v posteljo. Takrat mi je žena zaklenila balkonska vrata, da ji ne bi ušel, kar me je malce razjezilo, in sem hotel skočiti čez balkon,« je z nasmehom pripovedoval Pavle Groznik, ki je dejal, da sta se z Jožetom tokrat pogovarjala o Beli krajini.

