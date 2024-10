kronika

Zagorelo v kuhinji, v ognju poškodovana oseba

20.10.2024 | 08:25 | D. S.

Bojanja vas - Včeraj malo pred 19. uro je zagorelo v stanovanjski hiši v Bojanji vasi. Gasilci PGD Metlika in Radovica so pogasili požar v kuhinji, prezračili prostore, iznesli ožgane stvari in posesali vodo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so zaradi opekline poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 7. in 9. uro na območju TP Mali Podlog, Mali Podlog 2, Hrastje, Veliki Podlog ribnik, Jelše vas in Jelša veliki Podlog in med 7. in 13. uro na območju TP Gramoznica Sava, Velika vas 2, Velika vas, Drnovo – cestninska postaja, Wily Stadler in Mlin Katič; na področju nadzorništva Brežice med 7.30 in 10. uro na območju TP Brežice stolpič in med 9. in 13. uro na območju TP Šentlenart gozdna ter na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 10.30 uro na območju TP Sevnica žaga in med 11. in 14. uro na območju TP Sevnica občina.

‹ nazaj