ŠD SU do zmage v gosteh, Krka poražena doma

20.10.2024 | 08:45 | M. Š.; M. K.

V derbiju tretjega kroga 1. SNTL za moške je Murexin I v gosteh na Ravnah zmagal s 4:2, prav tako pa so do novih dveh točki prišle tudi preostale tri gostujoče ekipe. V Mengšu je ŠD SU slavil s 4:1, tako kot tudi Maribor v Novem mestu proti Krki, medtem ko je Savinja Plasard premagala Kajuh-Slovan s 4:0. Prosta je bila Savinja KPM.

ŠD SU

V Mengšu je bil z dvema posamičnima zmagama in z zmago z Jožkom Omerzelom v dvojicah najboljši posameznik tekme Uroš Slatinšek. Eno zmago je za goste prispeval še Omerzel, ki je bil boljši od Aljaža Goltnika. Za domačo ekipo je bil uspešen Luka Jokić, ki je premagal Marka Gazvodo. V dvojicah sta za Mengeš igrala Aljaž Frelih in Luka Jokić.

KRKA

Mariborčani so do druge letošnje zmage, prve v gosteh, prišli v Novem mestu. Dvojica Matevž Črepnjak in Gregor Komac je bila boljša od Janeza Jedlovčnika in Maja Murna, Komac in dvakrat Črepnjak pa sta bila uspešna še med posamezniki. Za domače je edino zmago prispeval Denis Pintar, ki je bil boljši od Aneja Bradača Vranca.

Denis Pintar, ki je v tretjem kolu 1. SNTL zabeležil zmago proti NTK Maribor, in kapetan ekipe NTK Krka Novo mesto Aljaž Šmaljcelj po enem izmed turnirjev, kjer je krkaš Pintar zmagal. (Foto: arhiv; NTK Krka)

»V Novo mesto, kjer sem pred desetletjema igral za ekipo mesta ob Krki, rad prihajam. Za današnjo tekmo lahko rečem samo to, da smo pričakovali zmago, da v obeh novomeških mladincih vidim velik potencial, a se bojim, da fanta morda premalo vadita, čeravno vem in podpiram, da dajeta prednost šoli,« je po zmagi svoje ekipe dejal Komac.

V NTK Krka so tekmo komentirali: ''Po tretjem kolo v najmočnejši slovenski ligi, ko sta mladinca Jedlovčnik in Murn s članom Pintarjem nastopila proti ekipi, ki jo je vodil veteran Komac, je jasno tudi to, da oba mlada novomeška upa 'rasteta' iz kola v kolo. To soboto smo namreč v zeleni dvorani v Drgančevju v devetdeset minutnem dvoboju videli niz izredno lepih točk. Oba mladinca sta sicer iztržila le po set, a z malo več sreče bi bil rezultat lahko ugodnejši. Denis Pintar, ki je dosegel lepo zmago, pa je tudi za prihodnje dvoboje napovedal zanesljivo igro.

Rezultati: Jedlovčnik-Murn – Komac-Črepnjak 1:3, Murn – Komac 0:3, Jedlovčnik –Črepnjak 1:3, Pintar – Bradač 3:0 in Murn – Črepnjak 1:3''

Izidi v 1. SNTL za moške

Tretji krog: Fužinar Inter Diskont I - Murexin I 2:4, Mengeš – ŠD SU 1:4, Krka – Maribor 1:4, Kajuh-Slovan – Savinja Plasard 0:4, prosta: Savinja KPM.

Vrstni red: 1. Murexion I 6 (12:2), 2. ŠD SU 6 (12:3), 3. Savinja Plasard 6 (8:0) – tekma manj, 4. Maribor 4 (11:5), 5. Savinja KPM 2 (4:7) – tekma manj, 6. Fužinar Inter Diskont I 2 (6:5) – tekma manj, 7. Kajuh-Slovan 0 (2:12), 8. Mengeš 0 (2:12), 9. Krka 0 (1:12).

