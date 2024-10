kronika

FOTO: V Ždinji vasi gorel leseni objekt

19.10.2024 | 08:30 | M. K.

Včeraj ob 12.50 je v Ždinji vasi, občina Novo mesto, gorel leseni objekt velikosti dvanajst kvadratnih metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Ždinja vas so pogasili požar in iznesli ožgane predmete ter ročno orodje.

Požar v Ždinji vasi (več fotografij spodaj v fotogaleriji). Foto: PGD Ždinja vas

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TEM ČATEŽ.

