Ukinjeni posebni ukrepi zaradi afriške prašičje kuge na meji s Hrvaško

19.10.2024 | 09:30 | M. K.

Državno središče za nadzor bolezni je v četrtek sprejelo sklep o ukinitvi območja z visokim tveganjem v jugovzhodnem delu Slovenije, vzpostavljenem julija 2023 zaradi primera afriške prašičje kuge pri divjem prašiču na Hrvaškem. Kot so danes sporočili iz uprave za varno hrano, pa je zaradi širjenja bolezni v EU stopnja ogroženosti še vedno visoka.

Območje z visokim tveganjem (lovske družine Banja Loka, Predgrad, Sinji vrh, Vinica, Adlešiči, Gradac, Metlika in Suhor ter območje revirja Lapinje Lovišča s posebnim namenom Kočevsko) in z njim povezani nujni ukrepi je bilo vzpostavljeno zaradi pojava afriške prašičje kuge pri divjem prašiču julija 2023 na območju hrvaške Karlovške županije, približno 50 kilometrov od slovenske meje, so spomnili v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Kot kažejo dosedanji rezultati nadzora hrvaških nadzornih organov, je šlo za edini ugotovljeni primer na tem območju. Zaradi umiritve situacije je zato državno središče za nadzor bolezni sklenilo, da se območje z visokim tveganjem za afriško prašičjo kugo in povezani ukrepi v navedenem delu Slovenije lahko ukinejo.

Letos so na Hrvaškem sicer zabeležili šest novih izbruhov bolezni pri domačih prašičih (zadnji avgusta) in 38 pri divjih (zadnji aprila), vse na območju Vukovarsko-sremske županije na vzhodu države, so v sporočilu za javnost napisali v upravi.

Stopnja ogroženosti zaradi širjenja bolezni v EU medtem ostaja visoka. "Zaskrbljujoča je zlasti situacija v Italiji, kjer so do 16. oktobra zabeležili 29 izbruhov bolezni pri domačih prašičih in 1146 pri divjih prašičih," so zapisali v upravi. Dodali so, da je problematično predvsem širjenje bolezni v regijah Lombardija in Emilija-Romanja, medtem ko v Furlaniji-Julijski krajini, ki meji na Slovenijo, bolezen še ni prisotna.

Zaradi razširjenosti afriške prašičje kuge v naši soseščini uprava poziva rejce prašičev k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v rejo. Lovci pa naj pri izvajanju lova upoštevajo biovarnostne ukrepe in se izogibajo lovu v državah oziroma na območjih, kjer je bolezen potrjena.

Uprava poziva tudi vse, ki se vračajo iz držav, kjer je bolezen prisotna, da s seboj ne prinašajo izdelkov in surovin, ki izvirajo iz prašičev, saj to predstavlja visoko tveganje za vnos bolezni. "Morebitne ostanke hrane, prinesene s teh območij, ne odlagajte v naravo, temveč v pokrite zabojnike," so navedli.

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen ni nevarna za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi, povzroča pa veliko gospodarsko škodo.

"Bolezen v Sloveniji še ni bila ugotovljena, vendar pa predstavlja njeno širjenje vse večje tveganje tudi za populacije domačih in divjih prašičev v Sloveniji," so izpostavili v upravi.

