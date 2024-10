dolenjska

Mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade

18.10.2024 | 19:40 | M. K.

Foto: Krka d.d.

Novo mesto - V novomeški Krki so danes podelili nagrade mladim raziskovalcem za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge. 39 dijakom in študentom iz različnih izobraževalnih ustanov sta jih podelila predsednik uprave Jože Colarič in član uprave Aleš Rotar. Od tega je pet nagrajenih prejelo veliko Krkino nagrado, so sporočili iz družbe (imena vseh najdete v pripetem dokumentu pod tekstom).

Jože Colarič (skrajno desno) in Aleš Rotar (skrajno levo) s prejemniki velikih Krkinih nagrad

Krka nagrade mladim raziskovalcem podeljuje že 54 let, vključno z današnjimi pa so jih podelili že 3195. Z njimi želijo mlade spodbuditi k iskanju novih idej ter spoznanj in rešitev, ki pripomorejo k napredku farmacevtske znanosti.

Število prijavljenih na razpis za nagrade se z leti povečuje. Letos je bilo prijavljenih več kot 170 srednješolskih in študentskih nalog, "kar potrjuje, da so nagrade cenjene tako na srednjih šolah kot na univerzah". "Pri tem imajo pomembno vlogo mentorji, ki dijake in študente motivirajo ter jih usmerjajo od prepoznave raziskovalnega problema do predstavitve rezultatov širši znanstveni skupnosti," so zapisali v družbi.

Vsi današnji nagrajenci

Rotar, sicer tudi predsednik sveta sklada Krkinih nagrad, je ob tej priložnosti poudaril, da je v farmaciji ključno povezovanje, saj vse rešitve raziskovalnih in razvojnih problemov temeljijo na multidisciplinarnem pristopu. "Le tako lahko raziskave povežemo v celovite rešitve, ki bodo prinesle pravi napredek na področju zdravja in kakovostnega življenja," njegove besede povzema sporočilo.

Nagrajene naloge obravnavajo široko znanstveno področje in se med drugim osredotočajo na največje izzive farmacevtske znanosti, kot so razvoj novih zdravil za težko ozdravljive bolezni, odpornost mikrobov proti zdravilom, iskanje novih načinov zdravljenja kroničnih bolezni in načrtovanje sodobnih dostavnih sistemov.

‹ nazaj