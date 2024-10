kronika

FOTO: Z njive dvignili avto, iz jaška pa mucka

18.10.2024 | 18:35 | Foto: GE Ribnica

Danes zjutraj malce pred šesto je osebno vozilo zletelo s ceste na Dolenjevaškem polju, poročajo ribniški gasilci, pri čemer se je ena oseba poškodovala. Gasilci so zavarovali mesto nesreče, pomagali pri usmerjanju prometa, počistili razlite motorne tekočine ter vozilo postavili na kolesa oz. pomagali avtovleki pri nalaganju.

So pa včeraj imeli precej manj naporno delo, ki se je zelo srečno končalo: posredovali so namreč na Ugarju, kjer so iz jaška rešili nepoškodovanega majhnega in, kot dodajajo gasilci, lačnega mucka. Tudi za slednje mačje potrebe so gotovo znali poskrbeti ...

Rešeni muc

‹ nazaj