posavje

Imamo zelo veliko prostovoljcev in odziven sistem reševanja

18.10.2024 | 12:15 | M. L.

Brežice - V Sloveniji imamo zelo dobro organiziran in učinkovit sistem zaščite in reševanja in veliko prostovoljcev. Tak sistem bi nam lahko zavidali marsikje v tujini, kot so povedali na včerajšnjem pogovoru na temo Skupaj v nesrečah – vloga in moč prostovoljcev.

Cvetka Tomin in Srečko Šestan (desno) sta v pogovoru, ki ga je povezoval Matija Kolarič, povedala, da ima Slovenija zgleden sistem zaščite in reševanja in številne prostovoljce.

V pogovoru, ki ga je v Knjižnici Brežice pripravilo brežiško območno združenje Rdečega križa, sta sodelovala poveljnik Civilne zaščite Slovenije Srečko Šestan in generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin, povezoval ga je prostovoljec Rdečega križa Matija Kolarič.

Prostovoljci, ki so glavna moč sistema za zaščito in reševanje, so tako pomemben del skupnosti, kot je rekla Tominova. Šestan je dejal, da je ob nesrečah pomembno imeti sistem za pomoč, ki se odziva, in v Sloveniji imamo tak sistem. Sistem ima po njegovih besedah številne prostovoljce, teh je toliko, da včasih ob nesrečah ni mogoče v delo vključiti vseh, ki se javijo, da bi pomagali, ampak vse to kaže na resnično pripravljenost ljudi, da pomagajo drugim. Skoraj polovica prebivalstva Slovenije je nekako povezana s prostovoljstvom.

Pogovoru je prisluhnilo precej obiskovalcev.

Zbrane sta v začetku nagovorili predsednica OOZRK Brežice Martina Živič in brežiška podžupanja Mojca Florjanič.

Nika Kopinč, učenka Glasbene šole Brežice, in njena profesorica Karolina Vegelj Stopar sta s skupnim nastopom prispevali klavirsko glasbo za uvod v pogovor.

‹ nazaj