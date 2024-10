dolenjska

»Ničesar ne pometamo pod preprogo«

18.10.2024 | 14:30 | L. Markelj

Šentjernej - V zadnjem času je bila v javnosti močno izpostavljena OŠ Šentjernej. Razlog – očitano dolgoletno medvrstniško nasilje zlasti zaradi romskih otrok in zadnji incident, ko je starš enega od učencev v šoli fizično obračunal z romskim učencem in učiteljico. Novonastala Civilna iniciativa Šentjernej je na prvem protestnem shodu med drugim zahtevala celo odstop ravnatelja Aljoše Šipa, ki hram učenosti z 814 učenci, od katerih je romskih okoli 85, vodi peto leto.

Aljoša Šip OŠ Šentjernej vodi peto leto. (Foto: L. M.)

Kaj pravite na očitke, da naj bi romska problematika na šoli postala nedopustna, da se je nasilje na šoli pod vašim vodstvom pometalo pod preprogo?

Ničesar ne pometamo pod preprogo, vse konflikte takoj obravnavamo, sodelujemo s policijo in centrom za socialno delo (CSD). Kdor koli govori drugače, laže in zavaja. »Pretresljive« zgodbe so napihnjeni posamezni konflikti, dogodki, ki so bili takoj obravnavani in sankcionirani. Vse drugo je manipulacija.

Resnične in domnevne dogodke v času covida-19 smo obravnavali takoj, z vsemi deležniki. Takrat smo prvič imeli opravka s posamezniki in skupinami na spletu, ki so konflikte med otroki in stiske odraslih izkoristili za bombastične naslove najprej v spletnih medijih, nato pa tudi v drugih. Zaradi objav smo naše vzgojno delovanje v celotnem šolskem letu pregledali z generalno inšpekcijo ministrstva za izobraževanje, ki je ugotovila, da smo ravnali ustrezno, strokovno in transparentno.

Ste prejeli zahtevo po odstopu, boste odstopili?

Menda naj bi mi civilna iniciativa osebno izročila poziv k odstopu, a do danes se ni še nihče oglasil na šoli. Po pošti pa sem prejel njihovo pismo, v katerem me med drugim sprašujejo, ali k meni lahko pride otrok, ki se boji, ali ga zaščitim, kadar bi ga moral itd. Seveda lahko pride vsak k meni in otroci tudi pridejo. Pogovarjamo se, grem v razred, dežuram v jedilnici, zbornici, na igriščih … In seveda takega otroka vedno in povsod zaščitim. Drugega ne bom komentiral.

Seveda ne bom odstopil, moj petletni mandat poteče 14. marca 2025. Verjetno je vzrok za osebno diskreditacijo moja prijava storilca vdora v šolo in fizičnega obračunavanja z mladoletnim otrokom in učiteljico, ki je stopila dečku v bran, policiji. To sem storil kot odgovorna oseba, ker je tako prav, zakonito in ker ne morem dopustiti, da se kaj takega začne dogajati. To bi storil še enkrat.

Ravnatelj OŠ Šentjernej Aljoša Šip o očitkih CI Šentjernej o nepravilnem reševanju romske problematike na šoli, zahtevi po odstopu, sodelovanju z lokalno skupnostjo …

