družabno

Chef Damjan na preizkušnji

18.10.2024 | 14:30 | Foto: Veseljak

Na TV Veseljak in Aktual lahko ob ponedeljkih spremljate novo oddajo Kralj svoje kuhinje. V prvi oddaji je voditeljica Ajda Mlakar na Dolenjskem obiskala Damjana Finka in njegovo gostilno Hiša Fink v Irči vasi. Kuharskemu mojstru je za izziv iz Spara prinesla štiri orade, špinačo, limete, kruh in oljčno olje, da bi iz tega ustvaril lep in okusen krožnik. Izziva se je lotil z navdušenjem. Hiša Fink, ki je med drugim znana tudi po vrhunski morski hrani, je v času korone gostila japonskega kuharja, ki je Damjana naučil številnih kulinaričnih skrivnosti, kako ravnati z ribami, zagotovo pa se mnogi spomnite tudi ogromne tune, ki so jo iz Hrvaške v gostilno morali dostaviti kar gasilci. Tokrat sta Ajda in Damjan pri ustvarjanju krožnika veselo klepetala, pri pokušini pa se jima je pridružila še vremenarka Danica Lovenjak, ki je orado in špinačno omako zelo pohvalila.

