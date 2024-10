kronika

V Supernovi ponoči ukradli ročne ure in nakit; pretep in grožnje v Šmihelu

18.10.2024 | 11:10 | M. K.

Minulo noč nekaj po 1. uri so na Otoški cesti v Novem mestu neznanci vlomili v prostore prodajalne in ukradli ročne ure in nakit. Policisti in kriminalisti so takoj po obvestilu o vlomu pričeli izvajati intenzivne aktivnosti za izsleditev storilcev. Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo s preiskavo, zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili iz Policijske uprave novo mesto.

Nepridipravi so bili očitno ponoči na delu v Supernovi na Otoški cesti v Novem mestu ... (Simbolna slika; arhiv DL)

Na Jugorju pri Metliki je v noči na četrtek nekdo vlomil v avtomat za živila in ukradel denar. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za okoli 2.600 evrov.

Med 16. 10. in 17. 10. so v Dobovi neznanci iz objekta nekdanjih poslovnih prostorov odnesli neonske luči, cvrtnik, večjo posodo za tekočine in kritino. Škode je za okoli 4.000 evrov.

Včeraj okoli 12. ure sta iz prodajalne v Krškem dva neznanca ukradla kozmetične izdelke v vrednosti okoli 570 evrov.

Pretep in grožnje v Šmihelu

Včeraj nekaj po 17. uri so policisti PP Novo mesto prejeli klic na pomoč iz naselja Šmihel, kjer naj bi prišlo do spora, groženj in pretepa med tremi osebami. Takoj so se odzvali, zoper 31-letnega kršitelja, ki je bil pod vplivom alkohola in ni upošteval ukazov, uporabili prisilna sredstva in vzpostavili javni red in mir. Zoper 31-letnika, 21-letnika in 42-letnika bodo zaradi kršitev javnega reda in miru uvedli prekrškovni postopek.

Pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in brez vozniških dovoljenj

Med kontrolo prometa v Dobovi so policisti včeraj nekaj po 15. uri zaradi nezanesljiv vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault kangoo. Med postopkom so ugotovili, da 61-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,48 miligrama alkohola (1,0 g/kg).

Policisti PPP Novo mesto so okoli 16.30 pri Dobruški vasi ustavili voznika osebnega avtomobila Fiat stilo. 38-letni voznik prav tako nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj se mu izvršuje ukrep sodišča začasnega odvzema. 38-letniku so zaradi suma vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost kokaina. Odrejen strokovni pregled je kršitelj odklonil.

Obema so zaradi kršitev cestno prometnih predpisov zasegli vozila in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli dva tihotapca in ilegalne migrante

Nekaj po 22. uri so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Mercedes italijanskih registrskih oznak. 27-letni državljan Nigerije z urejenim statusom v Italiji je prevažal dva državljana Kube, ki ne izpolnjujeta pogojev za vstop v Slovenijo.

Prav tako na Obrežju so okoli 22. ure kontrolirali voznika osebnega avtomobila Hyundai tucson čeških registrskih oznak. 34-letni državljan Ukrajine je prevažal pet državljanov Turčije.

Državljanoma Ukrajine in Nigerije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Loče, Rigonce, Jereslavec, Slovenska vas, Brežice, Dobova, Mala Dolina) včeraj prijeli 15 državljanov Sirije, deset Mongolije, devet Bangladeša, osem državljanov Pakistana in Maroka, pet Indije, štiri Nepala, tri državljane Šrilanke, Somalije in Libanona, dva državljana Egipta, državljana Irana in Afganistana. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Učakovci) so prijeli sedem državljanov Sierra Leoneja, pet iz Afganistana, štiri Pakistana, dva državljana Senegala ter Kameruna in državljana Konga.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 77. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 233 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj in pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi kurjenja v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje.

