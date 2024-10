dolenjska

FOTO: Mestna modna revija

17.10.2024 | 14:20 | Renata Mikec

Novo mesto - V prostorih Muzejske zbirke IMV v Drgančevju v Novem mestu je bila včeraj Mestna modna revija. Tudi osmo edicijo največjega modnega dogodka v Novem mestu sta pripravili Ana Jelinič iz Studia Ana in Maja Judež iz Youma Events agencije. Kot vselej doslej, sta bili pri izbiri lokacije izvirni, saj je modno revijo gostil prostor, ki diši po preteklosti, avtomobilizmu in je poln spominov in tradicije. Prav takšna je bila tudi modna revija, na kateri so svoje kolekcije predstavile Ane Jelinič v sodelovanju z ilustratorko Katjo Magister in oblikovalko keramike Uršulo Oitzl Magister, ki ustvarja pod znamko Urchic.porcelain, Zala Hrastar, ki deluje pod znamko Morja, Petra Ulaga s svojimi torbicami Up – design by Petra in mlada oblikovalka Pia Šerjak. Obiskovalci so si pred vstopom v dvorano in po koncu revije lahko ogledali tudi razstavo oblačil dijakinje Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Nine Ramšak ter Novomeških Kvačkaric in novomeške ustvarjalke UriKuri.

Mestno modno revijo sta pripravili Ana Jelinič in Maja Judež. Na fotografiji je Ana (desno) ob kolegici Katji Magister, ki sta predstavili eno od kolekcij modne revije. (Foto: Mestna modna revija)

Ana Jelinič in Katja Magister

Ana Jelinič, mag. modnega oblikovanja, je uveljavljena slovenska modna oblikovalka, ki deluje pod blagovno znamko ANA. Študirala je na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2014 pa v starem mestnem jedru odprla svoj Studio ANA. S svojimi kreacijami se udeležuje vseh večjih slovenskih modnih dogodkov in svoje kolekcije redno predstavlja tudi na Ljubljanskem tednu mode. Zadnjih osem let kot pobudnica in soorganizatorica Mestne modne revije skrbi tudi za promocijo mode na Dolenjskem. Za svoje delo je prejela številne nagrade in priznanja modnih kritikov.

Na tokratni modni reviji je pri svoji kolekciji sodelovala s Katjo Magister, diplomirano modno oblikovalko, ki se po krajšem premoru spet predstavlja v svetu mode z oblikovanjem vzorcev in ilustraciji. Njene digitalne ilustracije navdihujejo predvsem geometrijske oblike, ki ustvarjajo zanimive portrete. Ljubezen do cvetja, lepote, mode in oblikovanja je oblikovalki združilo v sodelovanju, ki ga je navdihnil vonj po preteklosti, obujanje spominov in skupni trenutki prijateljstva, stkana v času študija.

Čaroben vonj kolekcije Esenca je gledalca popeljal v svet spominov, lepote, fantazije in babičinega vrta. Katja Magister je kolekcijo sestavila iz lahkih, predvsem naravnih materialov in preprostih krojev, z dodelanimi detajli, kar povzdigne celotno silhueto na višjo raven. Naborki naše spomine popeljejo v topla pomladna jutra na podeželju. Vrt, kjer se bohotijo cvetlične ilustracije ujete v metuljeve mreže, ustvarjene za vsak kos posebej, so precizno vključene v same kreacije. Topli, pastelni toni in unikaten digitalni potisk dodajo kolekciji bogato, prvinsko noto. Predstavljajo mešanico nežnosti in sladkobe. Kolekcijo dopolnjujejo unikatni kosi ročno izdelanega nakita iz porcelana, oblikovalke Uršule Oitzl Magister, ki ustvarja pod znamko Urchic.porcelain.

Petra Ulaga

Petra Ulaga je oblikovalka usnjenih torbic, ki je diplomirala na visoki Mednarodni poslovni šoli. Tam je pridobila poslovno znanje, svojo kreativnost pa je že prej izražala z oblikovanjem ženskih in moških oblačil. Kot umetniška duša uživa v procesu ustvarjanja. Na Mestni modni reviji se je predstavila z blagovno znamko Up-design by Petra, v kateri prednjačijo UP torbice. Njene UP torbice so edinstvene in unikatne. Navdih za njih jemlje v naravi, v morskem svetu, igri svetlobe, v ospredju pa ima vselej srečno, drzno in samozavestno žensko. UP torbice so ročno izdelane iz prvovrstnega italijanskega usnja, vsaka od njih pa nosi svoje ime, za katerim se skriva zgodba. Ustvarjene so za vse, ki cenijo umetnost, kakovost, izvirnost in udobje.

Zala Hrastar

Zala Hrastar stoji za blagovno znamko MORJA, ki se ukvarja s kreativno nadgradnjo in preoblikovanjem tekstila in oblačil v nove izdelke – v kolaže čustev v harmoniji barv in vzorcev. Z njimi pripoveduje zgodbe preteklosti in širi pozitivno energijo, mladost, toplino ter veselje v spoštovanju do materiala, ljudi in okolja. V zadnjem letu je za svoje delo prejela priznanje Daljnogled 2023 za mlade oblikovalce, ki ga podeljuje Društvo oblikovalcev Slovenije, nagrado WOW za najboljšo študentsko kolekcijo na LJFW 2023 in nagrado za 2. mesto na modni reviji STYLO v Kopru. Marca se je predstavila v Stockholmu, avgusta pa na tednu mode v Budimpešti.

Na Mestni modni reviji je predstavila združeni kolekciji Vrtičkanje, prtičkanje ter Flora Ada, ki prikazujeta osrčje njenega sveta prepletajočih se vzorcev in barv. Navdihujoča fotografija mame v rožnem vrtu ji je pričarala spomine na preteklost, ko se je živelo počasneje in se cenilo tisto, kar imamo. Vintage tekstil in oblačila iz druge roke, ki jih je načel zob časa, ter z njimi povezane spomine, je oblikovalka preoblikovala v nove kose. Skozi tehniko kolaža jih je rekonstruirala, plemenitila in obudila. Umetniško delo postavlja pozabljene tekstilije v sodobni kontekst, obujajoč njihovo vrednost in pomen v današnjem življenju ter ustvarja most med preteklostjo in prihodnostjo.

Pia Šerjak

Pia Šerjak prihaja iz Grosuplja. Letos je zaključila Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, smer modno oblikovanje. Študij bo nadaljevala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, smer slikarstvo. Inspiracija za mladostno kolekcijo so študijske risbe njenih družinskih članov. Na slikarsko platno je oblikovalka narisala njihove portrete in povečave posameznih obraznih elementov. Slike je prišila na obleke, ki so preprostega kroja, saj ni želela odvzeti pozornosti detajlom. Ustvarila je dve variaciji njenega detajla: eno z rjavo in s črno risbo na belem blagu ter modro in belo risbo na črnem blagu. Ideja je bila ustvariti nekakšno inverzijo rjave in modre ter črne in bele barve.

Spremljajoče razstave

Za tokratno Mestno modno revijo so Urška Juršič, Nina Ramšak in Mestne kvačkarice pripravile spremljajočo razstavo. Dolenjska ustvarjalka Urška Juršič je na ogled postavila izdelke svoje blagovne znamke UriKuri, ki edinstveno in inovativno združuje umetnost in modo, s svojo barvito in včasih navihano estetiko pa izraža in prinaša veselje do življenja. Z edinstvenim slogom združuje bogate in živahne barve. Predstavila je nekaj kosov oblačil, tekstila in modnih dodatkov s poudarkom na trajnosti in kakovosti.

Nina Ramšak je dijakinja 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, smer modno oblikovanje. Razstavljena izdelka sta njena šolska projekta iz 2. letnika srednje šole, pod mentorstvom prof. Nataše Grčar Napast, prof. Suzane Košir in prof. Alenke Podlogar. Gre za unikatno nakupovalno torbo in krilo, ki ga bogatijo detajli.

Na razstavi so sodelovale tudi Mestne kvačkarice. Dame srednjih let, aktivne v službi in doma, so se združile v neformalno skupino. Poleg ustvarjanja, predvsem kreativnega kvačkanja, jih druži tudi sodelovanje v različnih društvih. Spoštujejo tradicijo in bogastvo kulturne dediščine ročnih del. Družijo se v čajarni v Novem mestu, kjer so jim prijazno ponudili kavč, da se lahko sestajajo vsakih štirinajst dni. Tam si izmenjujejo znanja in ideje. Vseh 15 članic odlično sodeluje z Dolenjskim muzejem Novo mesto in s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, pa tudi s fundacijo Europa Donna, Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Mestno občino Novo mesto. Na razstavi so se predstavile z izdelki, za katere je značilen kreativen in unikaten preplet niti različnih barv. Nastali so zanimivi vzorci in teksture, vsak izdelek pa ima nek poseben odtis in podpis, oziroma odraža posebno energijo ustvarjalca. Pod izdelke so se podpisale Andreja Škedelj Petrič, Matjana Urek, Branka Videtič, Božana Perić, Zlata Golob, Danica Strmec, Irena Bevc, Lavra Fabjan, Zvonka Nosan in Zvonka Mehak Jakopin.

‹ nazaj