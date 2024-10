dolenjska

Prometni kolaps v Novem mestu

17.10.2024 | 17:00

Novo mesto - Marjan iz Šentjerneja je že v pokoju, a mora večkrat v Novo mesto, saj pelje očeta k zdravniku. Prav razočaran je nad prometnim kolapsom, ki mu je vse večkrat priča. Tako je povedal: »Novo mesto je res voznikom zelo neprijazno mesto, zdi pa se mi, da se stanje le še slabša. Težave so na več koncih mesta in bog ne daj, da moram na pot skozi mesto okoli druge ali tretje ure popoldne, vse stoji pri Krki, v Žabji vasi in krožišču pri tabletki. Tudi pri bolnišnici je največkrat grozljivo, sploh če želiš na parkirišče in se pripelješ s Kandijske ceste, od stare bolnišnice. Le kakšnemu vozniku, ki razume, da lahko vozniki od spodaj čakajo v nedogled, gre zahvala, da res ne zamudiš termina pri zdravniku. In ni čudno, da že kroži šala, da več časa potrebuješ za parkiranje pri bolnišnici kot za pregled pri specialistu.« Dodal je, da se zaveda, da je za takšno stanje prometa krivo to, da je vse več avtomobilov in da bi vsak rad prišel čim bližje cilju: »Ampak izboljšanja ni pričakovati, tako da me res zanima, kakšen bo promet po Novem mestu čez 10, 20 let.«

Simbolna slika - Žabja vas, te dni (Foto: FB PKD)

Članek je bil objavljen v tiskani številki Dolenjskega lista v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

Imate tudi vi pohvalo, kritiko, vprašanje?

Na telefonski številki 07/ 39 30 500 vas čakamo vsak četrtek med 20. in 21. uro.

‹ nazaj