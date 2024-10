družabno

Razredni abraham

17.10.2024 | 18:30 | Besedilo: Nevenka Kulovec

Generacija osnovnošolcev 1973/74 z Osnovne šole Šmihel je letos praznovala 50-letnico. Obiskali so svojo staro šolo, ki je v petdesetih letih precej spremenila podobo. Ob obisku matičnih učilnic so oživeli spomini na takratne pripetljaje v šolskih klopeh. Nekateri so bili po petdesetih letih prvič spet v prostorih šmihelske šole in tudi srečanje je bilo za nekatere prvo po več letih. Pridružili so se jim nekateri učitelji, s tistimi, najstarejšimi so obujali stare šolske čase. Žal je kar nekaj takratnih učiteljev pokojnih, tudi sošolk in sošolcev, zato so se jim zbrani poklonili z minuto molka, delegacija pa je v njihov spomin prižgala svečko na bližnjem pokopališču ob grobu sošolke. Takrat razigrani in navihani prvošolci so zdaj bogatejši za veliko življenjskih izkušenj in preizkušenj, zato so tudi za obisk šole hvaležni zaposlenima na OŠ Šmihel, ki sta nekdanje učence šole gostoljubno popeljali po šolskih prostorih.

‹ nazaj