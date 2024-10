družabno

Zgodnje vstajanje se splača

17.10.2024 | 13:30 | Renata Mikec

Jure Ličen, Nuša Rojs in Rok Kreže skrbijo za vrhunsko vzdušje in fantastično glasbo na radiu Krka med 14. in 18. uro. Tokrat pa so naredili izjemo, vstali zgodaj in popili kavo z jutranjo ekipo, v kateri so Petra Majdič, Jure Zupančič in Tjaša Jerman. »Z jutranjimi sodelavci smo v isti stavbi, a se po navadi ravno križamo in srečujemo zgolj na hodnikih. Tokrat pa smo se jim pridružili v studiu, da pozdravimo vse jutranje ptice. Res, da sem izpustila svojo jutranjo rutino, pilates, a je bilo vredno,« je povedala Nuša. Rok, ki ni ravno jutranji človek, saj ga sončni vzhod po navadi pričaka sredi parkirišča po zabavi, je delil Nušino mnenje, da se je splačalo vstati, saj Tjaša skuha točno takšno kavo, kakršna je sama – sladko! Jure Ličen pa pravi, da ima fantastično dolenjsko jutro noro energijo, ki so jo povsem spontano začutili tudi popoldanci: »Bilo je fenomenalno, šest ljudi v živo v studiu je nekaj čarobnega in glede na to, da odkar sem očka, bolj malo spim in veliko vstajam, bom z veseljem kmalu spet v studiu z jutranjiki, ki so vedno v ritmu pozitive.« Jutranja ekipa radia Krka je bila vesela zabavne družbe navihanih popoldancev, zato so si obljubili, da jih bodo še kdaj povabili na kavo.

