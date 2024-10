bela krajina

V Vavpči vasi in na Trati zgradili kanalizacijo in obnovili vodovod

17.10.2024 | 13:00 | M. K.

Foto: Občina Semič; Uroš Novina

Semič - V občini Semič so v sklopu praznovanja občinskega praznika včeraj slovesno odprli novozgrajeno kanalizacijo in obnovljen vodovod v Vavpči vasi in na Trati. Naložba je stala nekaj več kot 900.000 evrov, od česar so del denarja pridobili iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost, so sporočili.

Z gradnjo kanalizacije je občina po podpisani pogodbo z izvajalcem del, podjetjem Kop iz Brežic, začela lani jeseni. Ker se je pri gradnji pokazala tudi potreba po obnovi vodovoda, se so se v občini odločili še za njegovo obnovo in postavitev nove javne razsvetljave.

Zgradili so nekaj manj kot dva kilometra kanalizacije s sedmimi kanali in petimi črpališči. Vzporedno so na novo asfaltirali okoli 1,1 kilometra ceste in zgradili 100 metrov opornih zidov.

Vodovod so obnovili na odseku Trata-Vavpča vas v dolžini 456 metrov. Dela je izvedla črnomaljska komunala, pri tem pa so bili obnovljeni tudi vsi hišni priključki. Obnovili so tudi 1,2 kilometra javne razsvetljave.

Celotna naložba je stala nekaj več kot 900.000 evrov. 588.000 evrov je občina zagotovila iz proračuna, 295.000 evrov pa je dobila na javnem razpisu ministrstva za naravne vire in prostor iz sklada za okrevanje in odpornost, so še sporočili iz občine.

