Med 100 najbolj trajnostnimi turističnimi praksami šest slovenskih

17.10.2024 | 10:00 | M. K.

Na seznam 100 najboljših trajnostnih praks na svetu po izboru organizacije Green Destinations se je letos s svojimi zgodbami uvrstilo tudi šest slovenskih destinacij. Nagrajeni so bili Bela krajina, Brežice, Jeruzalem, Ljubljana, Miren-Kras in Rogla-Pohorje, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).

"Močna prisotnost slovenskih zgodb med najboljšimi 100 na svetu ponovno potrjuje, da Slovenija skupaj z destinacijami utrjuje svoj sloves ene najbolj zelenih in trajnostno naravnanih držav, hkrati pa povečuje svojo prepoznavnost v globalnem turističnem prostoru," so zapisali na STO.

Kot so dodali, Slovenija sledi začrtani trajnostni poti, da je ta prava, pa po njihovi oceni dokazuje tudi vsakoletni izbor najboljših sto zelenih destinacij na svetu, med katere se redno uvrščajo destinacije iz Slovenije.

Stoterica izbranih zgodb sicer predstavlja primere dobre prakse, kako turizem in lokalno okolje povezati na najbolj trajnosten način.

