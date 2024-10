šport

Prepričljiva zmaga Krke s Heliosom

17.10.2024 | 08:20 | STA; M. K.

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so v četrtem krogu lige OTP banka premagali Kansai Helios Domžale s 86:66 (18:24, 41:43, 56:54). Dvoboj bratov Špan je tako pripadel starejšemu, Janu.

* ŠD Leona Štuklja, gledalcev 402, sodniki: Krejić (Kranj), Palčič in Španić (oba Postojna).

* Krka: Persons 18 (2:2), Špan 4, Cerkvenik 1 (1:2), Skeens 2, Mirtič 6, Bačvić 19 (8:8), Garcia Antonell 21 (10:10), Jurković 9 (1:2), Klobučar 6 (1:2).

* Kansai Helios: Zemljič 8, Špan 16 (1:1), Urbiha 2, Knežević 15 (1:2), Mahkovic 10 (2:2), Klavžar 2, Copot 8 (5:5), Regoršek 1 (1:2), Sirc 4.

* Prosti meti: Krka 23:26, Kansai Helios 10:12.

* Met za tri točke: Krka 11:24 (Bačvić 3, Garcia Antonell 3, Persons 2, Jurković 2, Klobučar), Kansai Helios 8:20 (Špan 3, Zemljič 2, Mahkovic 2, Copot) .

* Osebne napake: Krka 15, Kansai Helios 22.

* Pet osebnih: /.

Domžalčani so v domače prvenstvo krenili s tremi zaporednimi zmagami in so v Novo mesto prišli neporaženi. V začetku nove sezone so košarkarji Kansai Heliosa zmagali tudi na obeh dosedanjih tekmah regionalne lige Aba 2, tokrat pa so na Dolenjskem doživeli prvi letošnji poraz.

Košarkarji Krke, ki na regionalni ravni tekmujejo ligo višje v ligi Aba, kjer so na štirih tekmah enkrat zmagali, so po uvodnem porazu v DP proti Podčetrtku zabeležili dve zaporedni zmagi. Po sinočnji zmagi na derbiju vodilnih ekip lige se je Krka v razmerju zmag in porazov (3-1) izenačila z Domžalčani, a prevzela vodstvo zaradi boljšega medsebojnega izkupička.

Domžalčani so nekoliko bolje začeli v uvodni četrtini današnjega dvoboja. Večino te so imeli nekaj točk naskoka. Najvišja prednost je znašala osem točk, domači so se vmes vrnili le na točko zaostanka, a je na prvi premor Kansai Helios odnesel šest točk zaloge.

V drugi četrtini se je Krka hitro vrnila in tudi sama povedla. Sledilo je izenačeno nadaljevanje četrtine, ekipi sta bili večkrat točkovno poravnani, a so bili Domžalčani še vedno tisti, ki so imeli koš ali dva naskoka.

Tretja četrtina se je nadaljevala v enako izenačenem slogu, nato pa so sklepno Novomeščani začeli z odločilnim delnim izidom 11:0 in prednost povišali na +13 pri 67:54. Domači košarkarji so prednost nato le še višali do konca, vmes povedli tudi za +20, kar je pomenilo precej varno končnico dvoboja.

Pri Krki je Marc Garcia Antonell dosegel 21 točk, Nikola Bačvić jih je dodal 19 in zbral šest podaj, Tayler Anthony Persons pa 18 točk. Pri Domžalčanih je 16 točk zabeležil Jure Špan, Sreten Knežević pa 15 točk in sedem skokov.

Izjava po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitam fantom za zasluženo zmago. Helios je odigral odlično prvi polčas in zadel nekaj težkih metov, ki so jih kljub naši dobri obrambi držali v vodstvu. Morali smo nekaj spremeniti v drugem polčasu. Igrali smo z igralci, ki igrajo nekoliko manj, a so pokazali veliko želje in zasluženo obrnili rezultat v našo korist. Čestitam Juretu Močniku in njegovi ekipi, igrajo odlično in želim jim vso srečo še naprej.«

Krkaši imajo sedaj v Ligi OTP banka tri zmage in poraz, naslednjo tekmo državnega prvenstva pa bodo odigrali v torek, 22. 10., ko bodo gostovali pri Iliriji v Ljubljani. Še prej pa jih v nedeljo, 20. 10 ob 21.00 čaka domača tekma ABA lige z SC Derbyjem.

Zvočni zapisi Dejan Jakara Dejan Jakara

‹ nazaj