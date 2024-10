dolenjska

Ni bila utrujenost, ampak izgorelost

16.10.2024 | 14:20 | Mojca Žnidaršič

»Preden sem prepoznala, da je nekaj narobe, so minila tri, štiri leta. Kadar me je kdo povprašal po počutju, sem na kratko odvrnila: ‘Ah, samo utrujena sem. Morda je kriva kakšna viroza.’ A se je ta utrujenost začela stopnjevati, vse slabše sem spala, zjutraj sem komaj vstala iz postelje, bila sem izčrpana in brez energije, imela sem težave s koncentracijo in spominom, vožnja iz službe v Novem mestu do doma v Beli krajini je postala že kar misija nemogoče … A je prišel tudi trenutek, ko sem le obiskala osebno zdravnico. Vse preiskave, na katere me je poslala, so pokazale, da sem zdrava, da mi nič ne manjka. Kaj se torej dogaja z mano?« je svoje stanje, preden je ugotovila, da je, če se ne ustavi, na poti v popolno izgorelost, v nekaj stavkih opisala Vesna Kastelic.

Vesna Kastelic (Foto: osebni arhiv)

In je začela raziskovati. Kot novinarka, je eden od obrazov novomeške televizije, je vešča tega. Sestra ji je poslala tudi neke članke o izčrpanosti nadledvične žleze in simptomi, o katerih je brala, so bili njeni. Na svoje stroške si je dala izmeriti kortizol, to je hormon, ki ima ključno vlogo pri odzivanju našega telesa na stres. »Izvidi so bili porazni, moj kortizol je bil že zjutraj, ko bi moral biti najvišji, pod minimumom. Ljudje, ki imajo visok kortizol, so v stresu, prenizek kortizol pa je predvsem posledica dolgotrajnega kroničnega stresa. Že v laboratoriju so mi povedali, da to lahko kaže na izgorelost,« razloži Vesna. Poiskala je strokovno pomoč, za začetek so ji pomagali s hormoni ter ji svetovali počitek in psihoterapijo. Tudi to je plačevala sama, saj se čakalne dobe za to storitev merijo v letih, človek pa potrebuje pomoč takoj. V veliko pomoč pri spopadanju z izgorelostjo ji je bila tudi knjiga zdravnice Tine Bončina.

BITI PRIDEN IN POHVALJEN

Vesna je v procesu spoznala, da se izgorelost pojavi zaradi več dejavnikov, notranjih in zunanjih. Med slednje lahko spada tudi pretirano delo ali težke življenjske okoliščine, še pomembnejši pa so bili notranji mehanizmi, ki so jo gnali k delu, ne le v službi, temveč tudi na številnih drugih področjih življenja. »V službi lahko dva opravljata enako delo, eden je izgorel, drug pa ne. Zato ne moremo reči, da je za izgorelost kriva zgolj služba, lahko pa k temu pripomore. Delodajalci imajo radi zaposlene, ki bodo naredili vse, ki ne bodo rekli ne, ki bodo ostali dlje v službi … Nekateri menijo, da je izgorelost modna muha in da so to ljudje, ki niso vajeni delati. A je ravno obratno, lenuh ne bo nikoli izgorel. Ljudje, ki so izgoreli, so perfekcionisti, ustrežljivi, strah jih je kritike, da niso dovolj dobri, zato se trudijo biti popolni, pogosto pa zanemarijo lastne potrebe,« razlaga.

