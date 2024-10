kronika

FOTO: Avto tihotapca po klancu v policijsko vozilo; z nožem proti policistom

16.10.2024 | 13:15 | M. K.

Včeraj nekaj po 16. uri so policisti med Podzemljem in Krasincem ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke DR 7.0 italijanskih registrskih oznak. Voznik znakov policistov ni upošteval, z veliko hitrostjo in nevarnim prehitevanjem drugih vozil je nadaljeval z vožnjo proti Metliki in Drašičem. Tam je vozilo ustavil in peš pobegnil. Voznik vozila ni zavaroval z ročno zavoro, zato se je začelo premikati vzvratno po klancu navzdol in trčilo v službeno vozilo policije. Policisti so pobeglega voznika prijeli. Ugotovili so, da gre za 33-letnega državljana Gruzije, ki je v avtomobilu tihotapil šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Avtomobil Gruzijca po trčenju v policijsko vozilo

Okoli 18. ure s v Gradacu kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen tiago slovenskih registrskih oznak. 32-letni državljan Gruzije je v vozilu prevažal sedem državljanov Turčije.

VW tiago (Vse fotografije:PU Novo mesto

Državljanoma Gruzije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Loče, Rigonce, Rakovec, Dobova, Jereslavec, Kapele, Stara vas, Slovenska vas) včeraj prijeli 33 državljanov Sirije, 17 Afganistana, 15 dNepala, 12 Maroka, sedem Egipta, štiri Gane, tri državljane Rusije, Indije in Iraka, državljana Irana in Uzbekistana. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli štiri državljane Sirije in na območju PP Krško (Krško) dva državljana Afganistana.

Poškodovana kolesarja

Brežiški policisti so bili včeraj nekaj pred 12. uro obveščeni, da reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi se v Velikih Malencah poškodoval pri padcu s kolesom. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 73-letni moški zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom in padel. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Okoli 14. ure so bili o prometni nesreči z udeležbo kolesarja obveščeni tudi trebanjski policisti. Ugotovili so, da je 82-letni moški zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Prehiter na avtocesti

Policisti so okoli 17.30 na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila BMW X5, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 185 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 55 km/h. 23-letnemu državljanu Slovenije so izdali plačilni nalog.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 80. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 229 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih sta se lažje poškodovala kolesarja, in sedem nesreč z gmotno škodo. Na območju Stražnjega vrha so zasegli moped 24-letnemu kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, ponarejanja dokumentov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Črnomaljski policisti so zaščitili žrtve nasilja v družini in 38-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

PU Ljubljana

S PU Ljubljana pa danes poročajo o včerajšnji opoldanski kršitvi javnega rada in miru na območju Grosuplja. Policisti so na kraju izsledili osebo, ki je proti njim najprej zamahnila z nožem, nato pa se zaklenila v hišo. Po krajšem posredovanju je oseba sama izstopila iz objekta, nato pa ji je bila zaradi očitnih zdravstvenih težav zagotovljena zdravstvena pomoč. Pri tem ni bil nihče poškodovan, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na PU Ljubljana.

