Katere izmed 336 pobud v KS Kandija-Grm bodo uresničene?

16.10.2024 | 12:40 | M. M.

Foto: Arhiv Urbanka

Novo mesto - Urbanka – pisarna celovite urbane prenove* je po KS Bršljin proces participativnega proračuna prvič izvedla še v KS Kandija-Grm. Odziv tamkajšnjih prebivalcev in obiskovalcev, ki so jih spraševali o izboljšavah v svoji skupnosti, je bil še večji: tokrat so zbrali kar 336 pobud, po glasovanju pa določili tiste tri, ki jih bo Svet omenjene krajevne skupnosti izvedel do konca mandata. Prenove bodo deležni smetnjaki in pešpot med Adamičevo in Paderšičevo ulico, skupno čistilno akcijo pa bodo nadgradili z zasaditvijo cvetja ter zelenjavnim in bolšjim sejmom.

Kot so sporočili predstavniki Urbanke, so tudi tokrat želeli kakovostno prakso prostorskih nevladnih organizacij prenesti v kakšno novomeških krajevnih skupnosti. Skupni jezik so hitro našli s Svetom KS Kandija-Grm in v sodleovanju z MO Novo mesto tudi tam prvič speljali celoten participativen proces. Do konca junija so predloge za izboljšave na različne načine zbirali med prebivalci in obiskovalci tega območja mesta – in jih zbrali kar 336!

Medtem ko so jih nekateri sporočili neposredno s klici ali po e-pošti, je bilo neprecenljivo tudi druženje ob njihovih stojnicah, kjer so se predstavniki Urbanke in KS pogovarjali s krajani in jih pri tem usmerjali oz. jim pomagali sooblikovali pobude na način, da so lahko izvedljive v relativno kratkem času in z manjšimi finančnimi sredstvi. »Neposredna komunikacija je zelo pomembna, saj jih lahko tako med drugim opozorimo na morebitne zakonske ali kakšne druge strokovne omejitve pri njihovih pobudah, na to, ali se umestitev nanaša na javni in ne zasebni prostor, pa čigave so pristojnosti pri reševanju posameznih izzivov in tudi kakšne so finančne ocene projektov. Pogosto si ljudje ne predstavljajo, koliko stane postavitev nekega otroškega igrišča ali pa kakšni so postopki za poseg v nek prostor, četudi gre samo za zasaditev nekaj dreves,« je povedala vodja Regijskega NVO centra Maja Žunič Fabjančič.

Glasovanje prebivalcev o pobudah, ki jih bo do konca mandata uresničila KS

Kaj si želijo prebivalci KS Kandija-Grm?

Največ predlogov se je tudi tokrat nanašalo na zelene površine, sledili sta infrastruktura in promet, med najbolj pogostimi željami pa so bila otroška igrišča oz. pobude za njihovo urejanje in dopolnitve (namestitve pitnikov, nova senzorna in inovativna igrala ipd.).

Urbanka je vse zbrane predloge popisala, metodološko razvrstila in sistematizirala, seznam pa tudi tokrat predala občini in krajevni skupnosti. Skupaj so, glede na zahtevane kriterije KS, oblikovali še »ožji izbor« in krajanom v glasovanje ponudili 13 pobud. »Največ, 74 glasov je prejela pobuda za postopno zamenjavo vseh neprimernih smetnjakov po KS in namestitev novih, kjer so potrebni. Drugo mesto (53 glasov) je osvojil predlog obnove oz. ureditve pešpoti med Adamičevo in Paderšičevo ulico, 3. mesto (52 glasov) pa predlog organizacije čistilne akcije krajanov, ki bi bila obogatena z zbiranjem in saditvijo rož (predvsem medonosnih trajnic), organizacijo pomladnega zelenjavnega in bolšjega sejma ter garažne razprodaje,« je želene prioritete prebivalcev Kandije-Grma povzela Natalija Zanoški iz Društva Est=etika.

»Na Mestni občini Novo mesto z veseljem podpiramo projekte, ki spodbujajo participacijo naših občanov pri sooblikovanju prostora. V zadnjih letih smo to najbolj konkretno udejanjali s sofinanciranjem projektov KS, kjer vsako leto realiziramo za približno 500.000 evrov projektov, novost letošnjega leta je dvoletni projekt participativnega proračuna, z veseljem pa smo sodelovali tudi pri novem projektu Urbanke. Kar se tiče pobud, gotovo lahko napovemo, da je v letu 2025 v načrtu izvedba celovite prenove igrišča pri OŠ Grm. Veseli nas, da je zelo proaktivno k realizaciji številnih pobud pristopil Svet krajevne skupnosti, veliko pobud lahko namreč uresničimo tudi v sklopu obstoječih sistemov (vzdrževanje igrišč, urejanje in opremljanje javnih površin ipd.), nekaj pa jih je že vključenih v večje investicije, ki jih načrtujemo v bližnjih prihodnosti. Kot glavni izziv območja je bila izpostavljena potreba po celoviti sanaciji ulic, ki mora vključevati sanacijo podzemne infrastrukture, daje pa možnost za nove ureditve na površju,« je po nedavni predstavitvi projekta v prostorih KS povedal podžupan Urban Kramar.

Izidor Jerala, podsekretar za prostorsko načrtovanje na MO Novo mesto, je ob tem spomnil na prve zamisli o urbani pisarni v Novem mestu, ki so bile povezane z zasnovo prenove mestnega jedra: »Aktivnosti Urbanke so prvotne zamisli že prerasle, iz projekta v projekt je bolje razvidna posebna vloga in potreba po neformalni komunikaciji z občani in krajani, ki se hkrati strokovno obravnava in oblikuje v predloge vrste malih, a lokalno zelo pomembnih sprememb v prostoru. Videti je, da je večina pobud usmerjana v upravljanje z javnimi sistemi in površinami v mestu, del pa se jih dotika tudi razvojnih projektov v prostoru.« Glede na dobre izkušnje z delovanjem urbane pisarne je predlagal, da se ob primerni priložnosti usmerijo tudi v območja, kjer je z vidika urbane prenove največ izzivov, denimo v večjih romskih naseljih.

»V svetu KS Kandija-Grm smo z veseljem sprejeli povabilo Urbanke, da sodelujemo v projektu zbiranja pobud krajanov za boljšo kakovost življenja. Spoznali smo, kaj krajani želijo, kako bi oni naredili naš prostor lepši, bolj zdrav in s katerimi aktivnostmi bi se v skupnosti povezali. Zmagovalne tri pobude bomo do konca našega mandata lahko uresničili. Sodelovanje z Urbanko je bilo zgledno in ga priporočam tudi drugim KS,« pa je dodala predsednica Sveta KS Kandija-Grm Sonja Simčič.​

* Urbanka je zasnovana kot neformalna mreža lokalnih nevladnih organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju prostora. Med drugim je leta 2017 v enomesečnem delovanju na Glavnem trgu zbrala 248 pobud občanov in KS Center je kasneje na Rozmanovi ulici 10 odprla Skriti park. Lani so večji participativni proces izvedli v KS Bršljin: zbrali so 261 pobud in eno tudi realizirali. V sodelovanju z občino in Komunalo Novo mesto so z zasaditvijo novih dreves podaljšali drevored pri OŠ Bršljin.

