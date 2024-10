kronika

Poškodovanega prenesli iz gozda

16.10.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 15.23 so v kraju Kamence, občina Brežice, gasilci PGD Pirošica nudili pomoč reševalcem NMP Brežice pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe iz gozda. Reševalci so poškodovano osebo prepeljali v SB Brežice.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Sevnica)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARIHOV VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. PODLJUBEN, izvod 2. HIŠE OB CESTI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI 1974;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE 1995.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČJI DOL, izvod 4. MAČJI DOL-VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Rupa med 13:00 in 14:30 uro.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto z okolico na območju TP Brezje Senuše, nizkonapetostno omrežje – Smer Senuše med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Mokronog z okolico na območju TP Pijavice vas, Hrastovica, Dolenje Mladetiče in Gorenje Mladetiče med 11. in 12.30 uro in na področju nadzorništva Sevnica z okolico na območju TP Telčice in Telče med 8.15 in 14. uro.

