Posadili japonsko češnjo ob Rožnatem oktobru

15.10.2024 | 16:40 | M. K.

Foto: Občina Metlika

Metlika - V parku pri Partnerju v Metliki je danes potekala simbolična zasaditev japonske češnje v sklopu Rožnatega oktobra, mednarodnega meseca osveščanja o raku dojk. Dogodek »Močnih žensk občine Metlika« je povezal županjo Martino Legan Janžekovič, predstavnice Združenja Europa Donna Slovenija - skupine Bela krajina ter številne direktorice podjetij in zavodov iz občine.

Z recitacijami sta druženje obogatili učenki Osnovne šole Metlika, kar je dogodku dodalo poseben pečat medgeneracijskega povezovanja. Po simbolični zasaditvi rožnate japonske češnje, ki bo vsako leto opominjala na pomen zgodnjega odkrivanja raka dojk, je sledilo druženje in pogostitev v prostorih KZ Metlika, so sporočili z občine.

Rožnata barva je simbol boja proti raku dojk, dogodek pa je bil namenjen širjenju zavesti o pomembnosti rednih pregledov, zdravega življenjskega sloga in skrbi za lastno zdravje. ''S takšnimi pobudami v občini Metlika podpiramo prizadevanja Združenja Europa Donna Slovenija za večjo ozaveščenost in podporo ženskam, ki se soočajo z rakom,'' so zapisali v sporočilu za javnost.

