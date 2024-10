dolenjska

Kdo bo (še) kmetoval za nami?

15.10.2024 | 20:20 | M. Žnidaršič

Mirna Peč - Kdo bo (še) kmetoval za nami? To je bilo izhodiščno vprašanje pogovornega večera, ki ga je pred kratkim v Mirni Peči pripravilo Društvo slovenski kmet v sodelovanju z mirnopeško občino, v kateri kmetijstvo predstavlja zelo pomembno dejavnost. Kot poudarjalo v društvu, so ekipa mladih in izobraženih posameznikov z jasno vizijo – ustvariti boljše pogoje za kmete in podeželje s poudarkom na enotnosti, predanosti in na trdem delu. Želijo oblikovati spodbudno podporno okolje, v katerem bodo kmetje spoštovani, mladi pa bodo videli priložnosti za svojo karierno pot.

Z leve: moderatorka pogovornega večera Anja Kastelic, kmet Primož Pevec, direktor KZ Trebnje - Krka Stanko Tomšič, predsednica društva Slovenski kmet Barbara Lombar Virant, direktor KGZS – Zavoda Novo mesto Damijan Vrtin in mladi kmet Marko Smrekar (Foto: M. Ž.)

Barbara Lombar Virant, predsednica društva, je poudarila pomen povezovanja kmetov, da bodo lahko skupaj začeli zastopati njihove interese. Izzivov pa je veliko, je dejala in med drugim omenila izboljšanje odkupnih cen, možnosti, da svoje izdelke lahko in dobro prodajo, težave z obdelovanjem njihove zemlje zaradi različnih naravovarstvenih omejitev, preveč birokracije, izboljšanje ugleda in položaja kmeta v slovenski družbi, ki se je zelo poslabšal, pa tudi povrnitev zaupanja v Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, ki bi morala biti prva organizacija, ki bi morala zastopati kmete.

V pogovornem večer Društva slovenski kmet poudarili potrebo po spremembah, povezovanje kmetov in sodelovanju za boljšo prihodnost kmetijstva – Prenizke odkupne cene, težave z obdelovanjem zemlje zaradi različnih naravovarstvenih omejitev, preveč birokracije … – Ni jasne vizije, strategije kmetijstva

