družabno

Jože, na zdravje!

15.10.2024 | 17:00 | Foto: Lidija Markelj

Jesen je verjetno najlepši letni čas za Mirnopečana Jožeta Rozmana, vinskega publicista, pisca o vinu in kulinariki, someljeja druge stopnje, degustatorja in še kaj bi se našlo. To je namreč čas trgatve in martinovega, ko si v kozarce natočimo mlado vino. Iz vseh naštetih nazivov je jasno, da je vino Jožetova velika ljubezen. Znanje in izkušnje, ki jih dobiva tudi v svojem vinogradu v Hmeljčiču, je doslej strnil v več knjigah, televizijskih scenarijih in delavnicah, rad pa se odzove tudi povabilu na tovrstne dogodke, da pove kaj zanimivega o vinu, vinski kulturi in kulinariki. Nedavno je bilo tako na Četrtkovih brenčanjih v Mirni Peči, kjer je Jože, mnogim poznan tudi kot dolgoletni urednik tednika Kmečki glas, zbrane nagovoril z izbranimi besedami ob trgatvi Pavčkove trte, kar so opravili mirnopeški vinogradniki. Tudi sam je njihov ponosni član.

‹ nazaj