dolenjska

Dobrodelni pohodi po osmih občinah uspeli

15.10.2024 | 12:40 | M. K.

Foto: OZ RK Novo mesto

Vseh osem pohodov se je udeležilo preko 300 pohodnikov, ki so prispevali 3.453,31 evra v Sklad za pomoč ljudem v stiski.

Pohodniki na koncu poti v Šentjerneju

V soboto, 12. oktobra, je Območno združenje RKS Novo mesto v počastitev 25-letnice Sklada za pomoč ljudem v stiski organiziralo dobrodelne pohode po vseh osmih občinah, ki jih pokrivajo s svojim delom. V pripravi pohodov so začrtali pohodne poti, ki jih bodo označili kot Pot Rdečega križa. Vsaka je opisana v posebni zloženki, ki bo od sedaj dostopna na občinskih TIC ali tamkajšnjih občinah, so sporočili iz OZ.

Pohodniki v MO NM

Na skoraj vseh izhodiščih so udeležence pozdravili predstavniki krajevnih organizacij RK, župani in vodje pohodov. Prostovoljci so poskrbeli tudi za prigrizke, ki so pripomogli k dobremu vzdušju in druženju. Z dobrodelnimi pohodi bodo, kot sporočajo iz OZ RK NM, nadaljevali tudi v prihodnje, vsaj enkrat letno, vse pohodniške navdušence pa vabijo, da jih prehodijo tudi med letom.

Pohodniki v Škocjanu

