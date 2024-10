posavje

Terme Paradiso devetič zapored Naj kopališče

15.10.2024 | 12:00 | STA; M. K.

Murska Sobota/Dobova - Kopalci so za naj slovenska kopališča 2024 v šestih kategorijah izbrali Aqualuno v Termah Olimia, Bioterme Mala nedelja, Terme Paradiso v Dobovi, Velenjsko plažo, Letno kopališče Slovenj Gradec in ljubljansko Vodno mesto Atlantis, so sporočili iz RTV Slovenija, ki je organizator akcije. Priznanja so zmagovalcem v oktobru podelili v Murski Soboti.

Največ glasov v kategoriji malih termalnih kopališč so torej znova dobile Terme Paradiso, na drugem mestu so Terme Snovik, na tretjem mestu pa je Zdravilišče Radenci.

V Termah Paradiso v Dobovi so veseli novega priznanja. (Foto: FB Terme Paradiso)

Terme Paradiso so to priznanje prejele že devetič zapored, kar je, kot so sporočili iz term, rezultat dolgoletnega zaupanja obiskovalcev, kar jih dodatno motivira, da še naprej nadgrajujejo svoje storitve in zagotavljajo ''vrhunsko izkušnjo za svoje goste.'' V Termah Paradiso napovedujejo odprtje večje zunanje gozdne savne, ki bo obiskovalcem omogočila sprostitev v objemu narave ter ''še bolj intenzivno doživetje wellness storitev''.

OSTALE KATEGORIJE

V kategoriji naravnih kopališč so kopalci ponovno, že šestič zapored, najbolje ocenili Velenjsko plažo, drugo mesto je pripadlo Šobčevemu bajerju pri Bledu, tretje pa kopališču Simonov zaliv v Izoli.

V kategoriji letnih kopališč so kopalci namenili največ glasov Letnemu kopališču Slovenj Gradec, na drugo mesto se je uvrstilo Letno kopališče Brestanica in na tretje Letno kopališče Murska Sobota.

Zmagovalec kategorije pokritih bazenskih kopališč je ponovno ljubljansko Vodno mesto Atlantis, na drugem mestu je Vodni park Bohinj, na tretjem mestu je pristal Svet vode Špik v Gozdu Martuljku.

Med srednje velikimi termalnimi kopališči so prvo mesto letos zasedle Bioterme Mala nedelja, Terme Vivat v Moravskih Toplicah, so na drugem mestu, na tretjem pa Thermana Laško.

Najboljše veliko termalno kopališče je postalo kopališče Aqualuna v Termah Olimia. Na drugem mestu so Terme 3000, na tretjem pa Termalna riviera Terme Čatež.

Kot so pojasnili na RTV Slovenija, je bilo letos glasovnic več kot običajno. Glasovanje je ponovno potekalo prek spletne strani www.najkopalisce.si, kjer so zapisane ključne informacije o vseh prek 65 sodelujočih kopališčih. Glasovati je bilo mogoče tudi z glasovnicami na kopališčih.

