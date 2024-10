kronika

Neodzivnega našli v kopalnici

15.10.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 13.24 so v Reštanju, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta (občanka namreč ni mogla priti do svojca v stanovanju, ker je bil ta neodziven) in nudili pomoč reševalcem pri prenosu obolele osebe, ki so jo našli v kopalnici, do reševalnega vozila. Reševalci NMP Sevnica so obolelega oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE, izvod Škrilje;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CANKERJEVO NASELJE, izvod 4. TOVARNIŠKA CESTA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU 1948.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUŠICE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠAHOVEC, izvod 3.ŠAHOVEC.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško) na območjuTP Veliki Trn 2 in Smečice med 8:30 in 14:00 uro, na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Brezje Ponikve, nizkonapetostno omrežje – Brezje mlekarna med 8:30 in 11:30 uro in na območju TP Velika Dolina zadružni dom, Velika Dolina, Mokrice grad, Perišče, Slovenska vas Mokrice, Rajec in Rajec 1 med 12:00 in 14:30 uro ter na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Kladje - Rožno med 8:00 in 10:30 uro in na območju TP Dolenji Kremen, Vitovec, Vetrnik med 11:00 in 14:00 uro.

