družabno

Prisrčno srečanje

14.10.2024 | 19:00 | Foto: Martin Luzar

Milan Jazbec je bil gost v Valvasorjevi knjižnici Krško. Novinar, diplomat, pisatelj in pesnik je v pogovoru s Polono Brenčič zbrane navdušil z zanimivostmi iz svoje res razgibane in bogate poklicne kariere. S posebno naklonjenostjo je govoril o Posavju. V svet je namreč odšel iz rojstne Spodnje Pohance. Pogovor je bil hkrati tudi priložnost za prisrčno srečanje s prijatelji. Na fotografiji (od leve) so upokojena dolgoletna vzgojiteljica Vrtca Mavrica Brežice – Milanova sestra Milena Skočaj, sošolec iz Osnovne šole Artiče Tone Pinterič, ki je včasih delal na SDK v Krškem, sošolka iz osnovne šole Mira Cizl, dolgoletni direktor Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman in Klavdija Ban, zaposlena na Finančni upravi v Brežicah.

‹ nazaj