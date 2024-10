posavje

V prazničnem oktobru namenu predali novi pločnik

14.10.2024 | 12:30 | M. K.

Foto: Občina Brežice

Žejno - V brežiškem prazničnem mesecu so na Žejnem (KS Čatež ob Savi) v petek odprli rekonstruirano cesto in novozgrajeni pločnik, ki bosta ''pomembno prispevala k večji prometni varnosti,'' kot so sporočili z brežiške občine. Dobrih 583.000 evrov je za naložbo zagotovila občina. Na 463 metrov dolgem odseku je bil najzahtevnejši del naložbe ureditev nevarne ožine, kjer je zdaj za varnost pešcev poskrbljeno z novim pločnikom in zaščitno ograjo.

Predlog za izgradnjo pločnika in razširitev ožine je bil podan že nekaj let nazaj, največje aktivnosti priprave projekta pa bi morale potekati ravno v času epidemije, ko sestanki niso bili mogoči, so zapisali na občini. Zato so se vaščani sami dogovorili glede pridobivanja služnosti za rekonstrukcijo ceste in novega pločnika, kar jih je tudi povezalo. Projekt je podprla vsa vas, saj je bila ožina za pešce, še posebej otroke kot najšibkejše udeležence v prometu, nevarna. Kot je povedal predstavnik vaške skupnosti Žejno in član sveta KS Čatež ob Savi Jure Oštrbenk, je bilo glavno vodilo najprej poskrbeti za varnost otrok v prometu, ostale ureditve pa so bile več kot dobrodošle.

Investicijo je predstavila vodja projekta Teja Leben iz Občine Brežice. V oktobru 2023 so se začela dela za rekonstrukcija dela lokalne ceste čez Žejno z izgradnjo pločnika, ki je obsegala postavitev dveh avtobusnih postajališč, vključno z javno razsvetljavo, odvodnjavanjem oziroma meteorno kanalizacijo in potrebno pripadajočo prilagoditev obstoječe infrastrukture. Izvedeni sta bili obe fazi projekta, ki sta obsegali ureditve v skupni dolžini 463 metrov. Dela so potekala v skladu z načrtom in se celo predčasno zaključila še pred rokom konec letošnjega septembra.

Dela investicije je izvedlo v postopku javnega naročanja izbrano podjetje Gradbena mehanizacija Marjan Novak s.p. iz Šmarjeških Toplic.

Kot je dejal župan Ivan Molan, je bila investicija zahtevna tako izvedbeno kot finančna, so bila vsa sredstva lastna sredstva občine. Zadovoljen je bil, da so vaščani pripravili otvoritev v prazničnem mesecu oktobru in s tem pokazali svojo pripadnost in zahvalo občini. Vsem se je zahvalil za sodelovanje in razumevanje v času izvedbe del investicije ter čestital ob bližnjem občinskem prazniku. Novo pridobitev je blagoslovil župnik Jože Pacek in vsem vaščanom čestital ob novi pridobitvi. Predsednik sveta KS Čatež ob Savi Alojz Škrabl se je zahvalil občini za posluh in izvedbo investicije. Dogodek so z nastopom kulturno obogatile Ljudske pevke Žejno, ki so se pred 20 let prvič sestale prav na Žejnem in od takrat izpolnjujejo svoje poslanstvo - ohranjanje ljudske pesmi in kulturne dediščine. Delujejo kot sekcija Kulturno umetniškega društva Anton Kreč Čatež ob Savi pod mentorstvom Ignaca Slakonja, ki se je v zadnjih letih skupini pridružil tudi kot pevec. Po otvoritvi je sledilo druženje vaščanov pri vaškem domu, so še sporočili z brežiške občine.

‹ nazaj