Pijani Dolenjci za volanom

14.10.2024 | 17:40 | M. K.

Policiste PP Trebnje so v petek obvestili o prometni nesreči na cesti med Dobrničem in Žužemberkom pri odcepu za Lisec. Ugotovili so, da je 32-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo in prometni znak. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom in je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,27 miligrama alkohola (2,6 g/kg). O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; R. B.)

Brez vozniške in pod vplivom drog

Med kontrolo prometa na izvozu z avtoceste Dobruška vas so policisti v petek okoli 14. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Toyota. 36-letnemu kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili preizkus, ki je potrdil prisotnost drog. Odrejeni strokovni pregled je kršitelj odklonil. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog v višini 1.200 evrov in zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Grozil policistom

Policisti PP Brežice so imeli v petek okoli 17. ure v križišču Čatež ob Savi v postopku voznika osebnega avtomobila znamke Peugeot. 37-letni kršitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka miligram alkohola (2,08 g/kg), se je nedostojno vedel, grozil je policistom in ni upošteval opozoril in ukazov. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Vijugala po avtocesti z 1,7 promila alkohola

V petekb nekaj po 20. uri so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznice osebnega avtomobila znamke Audi, ki je vijugala po cesti, menjavala prometne pasove, potem pa zapeljala z avtoceste proti Brežicam, kjer je nadaljevala z nezanesljivo vožnjo in peljala vzvratno po cesti. Policisti so nevarno voznico izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 29-letno kršiteljico, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,82 miligrama alkohola (1,7 g/kg). Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V kombiju z 2,8 promila alkohola trčil v voznika osebnega avtomobila

Prometni nesreči na Topliški cesti v Novem mestuse je včeraj zgodila ob 17.40 uri. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 42-letni voznik kombija, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 71-letni voznik. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,33 miligrama alkohola (2,8 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Zoper 42-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Napihala tudi kolesarja

V noči na soboto je padel kolesar na Cesti krških žrtev v Krškem. Policisti so ugotovili, da je 25-letnik vozil električno kolo po parkirnem prostoru, kjer je izgubil oblast nad kolesom in padel preko opornega zidu. Lažje poškodovanega kolesarja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,42 miligrama alkohola (0,9 g/kg). Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog v višini 640 evrov.

Včeraj dopoldne so bili policisti obveščeni, da reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom v naselju Trnovec na območju Sevnice. Policisti so ugotovili, da je 46-letni moški kolesaril po klancu navzdol. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad kolesom in padel. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,55 miligrama alkohola, bodo zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Z 1,2 promila trčil v ograjo hiše

Včeraj nekaj po 8. uri je v Gorenji Brezovici na območju Šentjerneja voznik kombija trčil v ograjo ob stanovanjski hiši in jo podrl. Policisti PP Šentjernej so ugotovili, da gre za 28-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,57 miligrama alkohola (1,2 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev uvedli prekrškovni postopek.

Hudo poškodovan voznik mopeda, prav tako pod vplivom alkohola

Včeraj nekaj pred 14. uro so bili policisti obveščeni o padcu voznika mopeda pri Dolenjem Karteljevem. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 56-letni voznik mopeda zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom, padel in se hudo poškodoval. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,86 miligrama alkohola (1,8 g/kg). O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z 2,1 promila vijugal po avtocesti

Včeraj okoli 17.30 so bili policisti obveščeni, da na avtocestnem priključku Kronovo za smer Ljubljana voznik osebnega avtomobila Volkswagen passat vozi nezanesljivo, vijuga po cesti in ogroža ostale udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so kršitelja izsledili in izločili iz prometa. Ugotovili so, da gre za 43-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,02 miligrama alkohola (2,1 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Povzročitelj nesreče pri Gradacu pod vplivom alkohola

Sinoči nekaj pred 21. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med Semičem in Stransko vasjo. Policisti PP Metlika so ugotovili, da je 66-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, se večkrat prevrnil, potem pa nadaljeval z vožnjo. Povzročitelja nesreče so izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,91 miligrama alkohola (1,9 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve določa globo v višini 1.820 evrov. Kršitelju se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Zasegi vozil

Brežiški policisti so bili v petek nekaj po 9. uri obveščeni o objestni vožnji voznika osebnega avtomobila Renault twingo, ki naj bi na območju Brežic s svojim ravnanjem ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za mladoletnika iz Kerinovega Grma, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Renault twingo so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Črnomaljski policisti so v soboto zvečer v Semiču ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane, ki sprva znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Med postopkom so ugotovili, da gre za 36-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prehiter na avtocesti

V noči na nedeljo so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila BMW 520D srbskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil 189 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 59 km/h. 38-letnemu državljanu Srbije so zaradi kršitve izrekli globo.

Vlomi v vozila

Na parkirnem prostoru izobraževalne ustanove na Otočcu je v petek zvečer nekdo vlomil v sedem avtomobilov. Iz petih ni ničesar odnesel in je povzročil le premoženjsko škodo zaradi poškodbe vozil, v dveh pa je v predalih našel ter ukradel 270 evrov.

V noči na soboto je na parkirnem prostoru v Pesjah na območju PP Krško neznanec vlomil v dva avtomobila. Iz enega ni ničesar odnesel v drugem pa je našel in izmaknil torbico z denarjem, dokumenti in bančno kartico. Z vlomi in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

V gozdu na območju Gorenje Pirošice je v petek med 10.30 in 11.30 nekdo vlomil v osebni avtomobil. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Na Šentjernejski cesti v Novem mestu je v petek med 18. in 22. uro neznanec vlomil v osebni avtomobil.Z vlomom je lastnika oškodoval za 500 evrov.

V gozdu pri Globočicah na območju PP Brežice je v soboto popoldne nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz predalu vrat izmaknil denarnico z denarjem, bančnimi karticami s priloženimi PIN kodami in dokumenti. Vlomilec je po dejanju na bankomatih opravil tri dvige denarja v znesku 420 evrov.

Na parkirnem prostoru na Seidlovi cesti v Novem mestu je med 11. 10. in 12. 10. nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel vrečko z oblačili.

Na parkirišču prireditvenega prostora v Šmarjeti je v soboto zvečer nekdo vlomil v osebni avtomobil ter povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V soboto zvečer je na parkirnem prostoru na Topliški cesti v Novem mestu neznanec vlomil v avtomobil in ukradel torbo z oblačili in osebnimi predmeti oškodovanke. Iz predala vrat je izmaknil denarnico z denarjem, dokumenti in bančno kartico. Z vlomom in tatvino jo je oškodoval za 1.800 evrov.

Na parkirnem prostoru gostinskega lokala na območju Sremiča so v noči na nedeljo neznanci vlomili v osem avtomobilov. Iz treh ni bilo ničesar ukradenega, v drugih pa so našli in odnesli torbice z denarjem, dokumenti in osebnimi predmeti.

Na parkirnem prostoru na Otočcu je sinoči okoli 22. ure neznanec vlomil v avtomobil in iz predala izmaknil denarnico z gotovino in dokumenti. Lastnika je oškodoval za 3.000 evrov.

V zadnjih dneh so policisti torej ponovno obravnavali več vlomov v avtomobile. Storilci so vlamljali predvsem v vozila na parkirnih prostorih prireditvenih prostorov, izpostavljena pa so tudi vozila, parkirana v gozdovih in na gozdnih poteh. Občanepozivajo k upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov, v vozilih naj brez nadzora ne puščajo predmetov.

Drzna tatvina

V petek okoli 22.30 je v Brežicah nekdo oškodovancu z rok izpulil denarnico in ukradel 95 evrov ter pobegnil. Brežiški policisti so med policijsko preiskavo uspeli potrditi identiteto mladoletnega storilca. Nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin in bodo o kaznivem dejanju obvestili pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

Med 10. 10. in 11. 10. je v Straži nekdo vlomil v prostore podjetja in ukradel bakreno pločevine in električne vodnike. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 5.000 evrov škode.

Med 9. 10. in 10. 10. je na območju Drganjih sel neznanec vlomil v zidanico in odnesel keramični kamin in dimniško tuljavo. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za več kot 3.000 evrov.

V Šmarjeti je 11. 10. med 19. in 20. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, vlomil v hišo in izmaknil denar in dve bančni knjižici. Z vlomom in tatvino je povzročil za 3.000 evrov škode.

Na Cankarjevi ulici v Novem mestu je včeraj nekdo poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Mladoletnik s prepovedano pirotehniko

V soboto okoli 19.30 so bili policisti obveščeni o motečem streljanju oziroma pokanju na območju Dobruške vasi. Policisti, ki so v bližini opravljali naloge, so se takoj odzvali in na kraju izsledili mladoletnika, ki je uporabljal prepovedane pirotehnične izdelke. Zoper mladoletnika bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog zaradi kršitve določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Obdolžilni predlog bodo zoper kršitelja podali tudi zaradi nedostojnega vedenja in kršenja javnega reda in miru.

Moteče pokanje tudi na območju Rake

O motečem pokanju na območju Rake so b soili v soboto zvečer obveščeni tudi krški policisti. Na igrišču izobraževalne ustanove izsledili in prijeli dva mladoletnika, ki sta uporabljala prepovedane pirotehnične izdelke. Zasegli so jima 84 petard in zoper oba zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Spor v Brezju

Policiste PP Novo mesto so v soboto okoli 22. ure poklicali na pomoč iz naselja Brezje, kjer naj bi se pijan kršitelj sprl z moškim in se nedostojno vedel. 21-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so med 11. 10. in 14. 10. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Slovenska vas, Župelevec, Kapele, Stara vas, Mihalovec, Jesenice, Bukošek, Trnje) prijeli 64 državljanov Afganistana, 45 Sirije, 21 Bangladeša, 19 Maroka, 17 Egipta, deset Pakistana, sedem Libanona, štiri Kitajske, tri državljane Palestine, Malija in Šrilanke, dva državljana Irak ter Rusije in po enega državljana Alžirije, Kameruna, Gambije, Sierra Leoneja, Burundija in Turčije. Na območju PP Krško (Smednik, Planina v Podbočju) so prijeli sedem državljanov Sirije, pet Turčije, dva Maroka, državljana Egipta in Tunizije in na območju PP Črnomelj (Paunoviči, Žuniči) sedem državljanov Maroka, tri iz Alžirije in državljana Tunizije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 11. 10. in 14. 10. posredovali v 240. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 724 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, pet nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 27 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 38. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj drzne tatvine, nasilništva, ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

