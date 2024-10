šport

Hribar z reprezentanco v Saarbrücknu pilil formo za Linz

14.10.2024 | 09:00 | M. Š.

Na evropskem prvenstvu v Linzu za posameznike in dvojice, ki se bo začelo prihodnji torek, bodo slovenske barve v ženski konkurenci branile Ana Tofant, Sara Tokić in Lara Opeka, v moški pa Darko Jorgić, Deni Kožul, Peter Hribar in Brin Vovk Petrovski. Medtem ko bo slovenska moška izbrana vrsta na zaključnih pripravah v Saarbrücknu do nedelje, nato pa bo odšla v Avstrijo, se je ženska že vrnila domov in bo na prizorišče evropskega prvenstva prišla v ponedeljek.

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca, Šmarječan Peter Hribar tretji z desne

Jorgić bo branil srebro iz Münchna

Dan pozneje kot ženska izbrana vrsta se je v Saarbrücknu, klubu, v katerem igra najboljši slovenski namiznoteniški igralec, Darko Jorgić, zbrala tudi slovenska moška namiznoteniška reprezentanca. Priprave v Saarbrücknu so bile načrtovane že maja, Saarbrücknu pa zato, ker so cenovno najbolj ugodne, pa še pogoji so odlični. »Dejala bi, da gre bolj za skupne treninge kot za priprave, kajti ob vseh klubskih obveznosti, ki jih imajo igralci, težko govorimo o pripravah. Ob tem je imel Darko včeraj še prvenstveno tekmo, tako da je moral biti nekaj dni na klubskih treningih,« je pojasnila Andreja Ojsteršek Urh, selektorica slovenske moške reprezentance.

V derbiju petega kroga nemške bundeslige je Saarbrücken sicer doma izgubil proti Borussii Düsseldorf z 2:3, žal je Jorgić oba svoja dvoboja izgubil. Šveda Anton Källberg je bil boljši od njega s 3:2, Nemec Timo Boll pa s 3:1. Ne glede na oba poraza je forma trenutno 15. igralca svetovne lestvici v vzponu.

»Že na OI so bile njegove igre boljše kot v prvih polovici leta, ko udarcev ni izpeljal tehnično pravilno, posledično je bil nervozen in potem se je dogajalo, kar se je. Pred olimpijskimi igrami smo več pozornosti namenili tudi telesu, tako da ga je spet začutil, na zadnjih turnirjih je, pa pustimo Limo, kjer je zmagal, igral dobro. Načeloma je na pravi poti,« je o trenutni formi Jorgića dejala njegova trenerka, ki ga ne želi obremenjevati s kolajno, čeprav bo v Linzu branil srebrno iz Münchna.

»Tudi za Denija, ki je spet med stotimi najboljšimi igralci sveta, velja, da je njegova f. Že pred ekipnim SP v Durbanu je spet začel igrati svoj 'pingič', ki mi je zelo všeč. Saniral je poškodbo, spet je začel zaupati vase in ne manjka mu veliko, da bo blizu najboljšim. Mislim, da mu v Linzu ne bo treba igrati kvalifikacij, tako da bo neposredno na glavnem turnirju, in če bi se mu malo poklopilo, je lahko visoko. Dobro je, da je odšel na Poljsko, kjer se odlično počuti in prepričana sem, da je na prvi poti,« pa je Ojsteršek Urhova dejala o trenutno 89. igralcu svetovne lestvice.

»Peter je pred kratkim moral menjati desko, tako da se še malo lovi, skušava pa vnesti tudi nekaj novosti v njegov način igranja. Zanj velja, da je priden, deloven, veliko pa bo v Linzu odvisno tudi od žreba. Tudi Brina lahko samo pohvalim, zanj bo to nova izkušnja, igral bo kvalifikacije, videli pa bomo, kako se bo znašel proti starejšim igralcem od sebe. Vsekakor je naložba za prihodnost,« je slovenska selektorica nekaj besed namenila še Hribarju in Vovk Petrovskemu.

V moških dvojicah bo Jorgić v paru s Hrvatom Tomislavom Pucarjem, ki sta pred štirimi leti na Poljskem recimo premagala Tima Bolla in Patricka Franzisko. Mladi Vovk Petrovski bo združil moči s Fincem Aleksijem Räsänenom, povsem slovenski pa bo par Kožul in Hribar.

Ženska reprezentanca

Ženski del reprezentance, natančneje, Ana Tofant in Lara Opeka sta v Saarbrücken prišli v ponedeljek, dan pozneje pa sta se jima pridružili še Sara Tokić in selektorica Vesna Ojsteršek, ki sta bili konec minulega tedna na TOP 10 mladinskem turnirju v Grodzisk Mazowieckijem na Poljskem. Najboljša slovenska igralka na svetovni lestvici ITTF, Tokićeva (281.) je bila na Poljskem deveta, toda kaj lahko bi bila tudi nekaj mest višje.

Slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca

»Niti ne vem, kako bi opisala njene nastope na Poljskem. Dejstvo je, da je bila deveta z eno zmago, toda na večini tekem je prikazala zelo dobro igro. Veliko nizov je izgubila potem, ko je že imela zaključne žogice, kar nekaj tekem je izgubila s 3:4, toda v vseh teh dvobojih je določene točke odigrala vrhunsko, tudi nad ravnijo mladinskega TOP 10, toda še vedno ji manjka kontrola nad igro. Preprosto bo morala priti do tega, da bo začutila, kdaj ji ni treba igrati na moč in kdaj je dovolj, da nasprotnici samo vrne žogico na mizo. Ampak kot rečeno, njena forma je vsekakor spodbudna,« je o 18-letni nečakinji Bojana Tokića dejala Vesna Ojsteršek, ki je nekaj besed namenila tudi Ani Tofant (300.) in Lari Opeka (351.).

»V tem trenutku so ob Tokićevi to naše najboljše igralke. Nanje najbolj resno računam tudi prihodnje leto, ko bodo kvalifikacije za evropsko ekipno prvenstvo in to so tudi tri igralke, ki so se odločile za namizni tenis. Veseli me, da se je zanj odločila tudi Lara, ki je že na WTT turnirju v Halmstadu potrdila, da je v igri. Vidi se ji, da je v dobrem treningu, da ji gre žogica dobro z loparja in to mora zdaj samo še vzdrževati in nadgrajevati menjavo rotacije. Ima odličen servis odličen prvi spin, tako da se lahko prebije na glavni žreb,« je o igralki Kajuh-Slovana dejala slovenska selektorica.

»Pri Ani včasih dobim občutek, da si preveč želi in da si zada previsoke cilje, kar je sicer pravilno, vendar igra preveč 'fajtersko' in premalo sproščeno. Ko se bo enkrat sprostila, bo premagovala igralke, ki so na svetovni lestvici pred njo. Na treningih veliko dela na bekendu, kar ji gre dobro. Zdaj ima več različnih udarcev tudi z bekendom, je pa res, da bo morala zdaj to potrditi še na tekmah. Ko ji bo to uspelo, bo naredila velik preskok,« pa je o Tofantovi, ki v letošnji sezoni ob francoski drugi ligi, kjer igra za ekipo Leers OSTT, igra tudi v italijanski ligi.

Kaj pa cilji slovenskih deklet na EP? »Veliko bo odvisno od žreba, vsekakor pa bo prvi cilj, da se prebijejo na glavni žreb in mislim, da so to sposobne narediti. Bodo pa seveda morale igrati svojo najboljšo igro,« je še dejala selektorica slovenske ženske namiznoteniške reprezentance, ki je še dodala, da bosta v dvojicah igrali Tofantova in Tokićeva, medtem ko bo Opeka igrala z najboljšo dansko igralko, Emmo Clement. V mešanih dvojicah bosta para Deni Kožul in Sara Tokić ter Peter Hribar in Ana Tofant.

