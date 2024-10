šport

V novomeškem derbiju boljši ŠD SU

14.10.2024 | 08:20 | M. Š.

Novo mesto - V drugem krogu 1. SNTL za moške je ŠD SU v svoji dvorani v mestnem obračunu s 4:0 premagal Krko. Do druge letošnje zmage je brez izgubljenega dvoboja prišel tudi Murexin I, ki je bil boljši od Mengša, prav tako s 4:0 pa je doma proti Kajuh-Slovanu slavil še Maribor. V tem krogu je bil prost Fužinar Inter Diskont, medtem ko je v vnaprej odigrani tekmi Savinja Plasard pred tednom dni svojo drugo ekipo premagala s 4:0.

Uroš Slatinšek

Pomlajena Krka je bila v dvoboju z ekipo, ki domuje na Livadi, brez pravih možnosti za zmago. Še najbližje ji je bila v igri dvojic, v kateri sta Maj Murn in Janez Jedlovčnik proti Urošu Slatinšku in Jožku Omerzelu osvojila niz, v vseh preostalih dvobojih pa je bilo 3:0 za domačo ekipo. Slatinšek je premagal Murna, Mark Gazvoda Jedlovčnika, Omerzel pa Denisa Pintarja.

Podoben razplet kot v Novem mestu je bil tudi v Puconcih. Luka Jokić in Aljaž Frelih sta proti Damjanu Zelku in Gregorju Zafoštniku osvojila tretji niz, kar je bil tudi edini osvojeni niz gostov iz Mengša na tekmi. V nadaljevanju dvoboja je bil Tomaž Pelcar boljši od Jokića, Zafoštnik od Freliha in Damjan Zelko od Aljaža Goltnika.

Pred tednom dni so Mariborčani nekoliko nepričakovano ostali praznih rok pri novincu v ligi, drugi ekipi Savinje, v prvi domači tekmi pa niso imeli večjih težav proti Ljubljančanom. V prvem dvoboju sta Gregor Komac in Matevž Črepnjak brez izgubljenega niza premagala Andraža Novaka in Vida Nareda, ki je v posamičnem dvoboju moral priznati premoč tudi Tomažu Roudiju. Po vodstvu z 2:0 je Novak izgubil s Komacem, Črepnjak pa je bil boljši od Brina Peperka.

Izidi 2. kroga v 1. SNTL za moške: ŠD SU – Krka 4:0, Murexin I – Mengeš 4:0, Maribor I – Kajuh-Slovan 4:0, Savinja Plasard – Savinja KPM 4:0, Fužinar Inter Diskont prost.

Vrstni red: 1. Murexin I 4 (8:0), 2. ŠD SU 4 (8:2), 3. Savinja Plasard 2 (4:0), 5. Fužinar Inter Diskont 2 (4:1), 6. Savinja KPM 2 (4:7), 7. Kajuh-Slovan 0 (2:8), 8. Krka 0 (0:8), 9. Mengeš 0 (0:8).

‹ nazaj