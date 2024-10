kronika

En motorist padel, drugi trčil z avtom

14.10.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 15.13 sta na glavni cesti v Dolenjem Boštanju, občina Sevnica, trčila osebno vozilo in motorist. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč pri oskrbi poškodovane osebe, odklopili akumulatorja na obeh vozilih, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in pomagali policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanca prepeljali v ZD Sevnica in ga po pregledu odpustili v domačo oskrbo.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ob 13.45 je na cesti pri naselju Dolenje Karteljevo, občina Novo mesto, padel motorist. Poškodovanega so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in ga odpeljali v SB Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče ter pomagali reševalcem.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU na izvodu VODOVOD V DOLINO;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI NERAJC na izvodu MALI NERAJC;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PERUDINA na izvodu PERUDINA VIKENDI.

Nadzorništvo Metlika obveščae, da bo od 8:00 do 12:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE 1997.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK , izvod 3. MALI OREHEK;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI LJUBNU;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH, izvod 1. ZAJČJI VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS 1971;

- od 13:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAZDRTO 1994.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Brezovica Gorjanci, nizkonapetostno omrežje – Proti Krškem, Stipič pri TP med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Krško Erjavčeva, nizkonapetostno omrežje – RO2 Dori – Peterlin, kratka pot med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Sevnica Lisca med 6:45 in 7:00 uro, na območju TP Zabukovje med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Pečice, nizkonapetostno omrežje – Pečice med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Krška vas, nizkonapetostno omrežje – Prah pa med 8:00 in 10:00 uro.

