Mladi levi spidveja

13.10.2024 | 14:00 | Renata Mikec

Foto: Veljko Jukić

Slovenska mlada generacija dirkačev v spidveju očitno dozoreva za velike mednarodne izzive. Z leti je tovrstno dirkanje pri nas sicer zašlo v krizo, a je pred mladimi nov vzpon. Mladinci, stari do 16 let, nastopajo z 250-kubičnimi motorji, ko pa dozorijo, sedejo na 500-kubične motorje. Da bi spodbudili razvoj, so v slovenskem AMZS in češki moto zvezi lani in letos organizirali skupno državno prvenstvo, na katerem so nastopali dirkači iz vse Evrope. Prvi prvak je lani postal Sven Cerjak, ki je krojil vrh tudi letos, ko so bile dirke DP še bolj napete. Družinski ekipi Cerjak z mladim Svenom na čelu, ki vozi za AMD Krško, sta se pridružili še dve motoristični družini in dirke mladincev so s prvimi velikimi uspehi spet dobile svoj čar. Vrhunec leta je bilo drugo mesto na dirki evropskega prvenstva parov v Krškem. V slovenski ekipi so bili Sven Cerjak iz Šedma pri Senovem, Gregor Zorko z Brezovske Gore pri Krškem, oba člana AMD Krško, in Tilen Bračko iz Radencev, ki vozi za AMTK Ljubljana. V evropskem prvenstvu so skupno osvojili četrto mesto, a z istim številom točk kot tretjeuvrščeni Britanci. Pred našimi mladinci so tako novi izzivi in zagotovo tudi odlični obeti. Fotografija je z dirke EP v Krškem, ko so na odru za zmagovalce stali tudi (od leve) Tilen, Sven in Gregor.

