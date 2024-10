šport

FOTO: Maribor ni bil kos razigranim odbojkarjem Krke

13.10.2024 | 08:45 | R. N.

Novo mesto - Odbojkarji Krke so sinoči doma s 3:1 ugnali goste iz Maribora in zabeležili prvo zmago v novi sezoni državnega prvenstva. Prikazali so kombinatorno in prodorno igro v napadu, v obrambi pa zanje ni bila izgubljena nobena žoga. Gostujoči trener Sebastijan Škorc je po koncu tekme v pogovoru s svojimi varovanci močno povzdignil glas, na drugi strani so se domači skupaj z navijači veselili uspeha.

Novomeški odbojkarji so včeraj s 3:1 premagali i-Vent Maribor. (Foto: R. N.)

Prvi niz je bil izenačen do rezultata 11:11, nato pa je Krka na račun močnih in natančnih začetnih udarcev Mihe Bregarja pobegnila za tri točke. Razliko so vzdrževali tudi v nadaljevanju, zadnjo točko za 25:21 pa je z uspešnim napadom prispeval kapetan Martin Kosmina.

Izgubljen niz je Maribor še bolj podžgal. V drugem nizu so silovito pritisnili in povedli s 15:9, toda krkaši so se kasneje približali le na točko zaostanka. Trener gostov je vzel minuto odmora, ki je očitno obrodila sadove. Mariborčani so znova nanizali nekaj točk zapored in bili tudi v končnici niza bolj zbrani od Novomeščanov, ki so naredili preveč napak.

Tudi na začetku tretjega niza so gostje imeli pobudo. Domači trener Tomislav Mišin je moral po zaostanku z 0:4 vzeti minuto odmora. Krka je nato vzpostavila ravnotežje, ekipi sta bili nazadnje izenačeni na 23:23. Maribor je imel napad, da bi povedel za točko, vendar se je z odlično obrambo izkazal srednji bloker Danijel Koncilja, točko pa je Krki z močnim udarcem priboril Kosmina, ki je postavil tudi končni rezultat 25:23.

Še bolj razburljiv je bil zaključek zadnjega niza. Gostje so se upirali predvsem na Jaka Seška in Portugalca Gustava Cavalcantija, na drugi strani pa sta domače v igri držala Matic Rojnik in Kosmina. Ob bučni podpori s tribun so Mariborčani v zadnji akciji naredili napako, Krka je dobila niz z 29:27.

Veselje domačih odbojkarjev po zmagi. (Foto: R. N.)

»Vzdušje na igrišču je bilo odlično, dobro smo se počutili na parketu. S soigralci smo res dobro stopili skupaj, dobro igrali v obrambi, ujeli veliko število žog, kar je bilo še posebej pomembno, posledično pa nam je stekla tudi igra v napadu, posledično pa smo se razveselili pomembne zmage,« je povedal domači organizator igre Marcell Mikulass Koch.

1. DOL Sportklub, 2. krog:

Krka : OK i-Vent Maribor 3:1 (21, -21, 23, 27)

Krka: Travnik M. (L), Medved 6, Erpič, Koch 2, Kosmina 12, Bregar M. 13, Verdinek (L), Travnik T., Glamočanin 1, Koncilja 11, Vidmar, Lindič, Rojnik 12, Bregar P., trener: Tomislav Mišin.

OK i-Vent Maribor: Cafuta 2, Fužir (L), Vodušek, Cavalcanti 19, Sešek 14, Valenčič 4, Mazej, Donik 8, Škorc (L), Fink 2, Kastelic, Mirković, Mejal 3, Klinger. Trener: Sebastijan Škorc.

Panvita Pomgrad : Merkur Triglav 0:3 (-15, -23, -21)

Calcit Volley : Aplacem Kanal 2:3 (23, -11, -18, 22, -11)

- danes :

ACH Volley : FužinarSijMetalRavne

