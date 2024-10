posavje

Praznik kozjanskega jabolka

13.10.2024 | 10:00 | M. L.

Podsreda - Zavod Kozjanski park je pripravil že 25. Praznik kozjanskega jabolka, ki ga je na včerajšnji slavnostni prireditvi odprla predsednica Nataša Pirc Musar.

Nagrado Natura 2000, sta iz rok predsednice Nataše Pirc Musar (levo) sprejeli direktorica Kozjanskega parka Valerija Slemenšek (desno) in županja občine Kozje Milenka Krajnc.

Odprtje je bilo še toliko bolj slavnostno, ker je Kozjanski park eden od devetih letošnjih prejemnikov slovenske nagrade Natura 2000. Nagrado, ki jo podeljujejo za zgledno varovanje narave na območjih Natura 2000, sta iz rok predsednice Nataše Pirc Musar sprejeli direktorica Kozjanskega parka Valerija Slemenšek in županja občine Kozje Milenka Krajnc.

Direktorica Kozjanskega parka Valerija Slemenšek je v nagovoru dejala, da je Praznik kozjanskega jabolka simbol ohranjanja narave in trajnostnega razvoja, potem ko so z nekaj negotovosti pripravili Praznik kozjanskega jabolka prvič pred petindvajsetimi leti.

Županja občine Kozje Milenka Krajnc je v pozdravu zbranim poudarila, da je tak razvoj prireditve v vsem tem času plod skrbnega načrtnega upravljanja z naravo Kozjanskega, ki ga je označila za raj.

Pirc Musarjeva je v slavnostnem nagovoru označila Praznik kozjanskega jabolka za enega najprepoznavnejših slovenskih sejmov, ki vsako leto privabi številne ljubitelje jabolka in drugih domačih dobrot.

»Čisti zrak, neokrnjena narava in petje ptic, ki jih na tem območju živi kar sto dvajset vrst, je v današnjem času privilegij. In vi tukaj ta privilegij imate. Pred tremi leti sta kot prvi v Sloveniji in v Evropi prejeli prestižno mednarodno nagrado Melina Mercouri, ki se pod okriljem Unesca podeljuje na področju varstva in upravljanja kulturnih krajin. Vsa ta dejstva govorijo o tem, da ste vsi vi, ki tukaj bivate in ustvarjate, izjemni skrbniki te edinstvene kulturne krajine in da s številnimi aktivnostmi in povezovanji na vseh področjih pomembno prispevate predvsem k njenemu ohranjanju. Navdihujoče je tudi vaše delo z mladimi, ki jim približujete naravo in tako pomembno prispevate k njihovemu pozitivnemu odnosu do nje,« je rekla predsednica.

Tudi na letošnji prireditvi so podelili naslov carjevič leta 2024. Prejel ga je sadjar Franc Vrenko iz Vrenske gorce pri Kozjem.

Podelili so tudi pravico rabe kolektivno blagovne znamke Sožitje - Kozjanski park, in sicer kovaču Bojanu Kuneju in Društvu steklarjev Slovenije, v imenu katerega je listino prevzel predsednik Jože Tomažič.

Franc Vrenko, dobitnik naziva carjevič leti 2024, z družino

Današnji dogodek je privabil veliko množico ponudnikov pridelkov in izdelkov ter obiskovalcev iz Posavja in drugih delov Slovenije. Direktorica Kozjanskega parka Valerija Slemenšek je o tem rekla: »Začetki so bili res izjemno skromni. Okoli deset stojnic, morali smo prositi ponudnike, da so prišli na naše stojnice, vse je bilo zastonj, nobene stojnine niso plačali. No, danes pa smo na tem vrhuncu, na sto šestdesetih stojnicah, trg poka po šivih, in to je največ, kar lahko trg Podsreda prenese.«

Praznik je bogat tudi zaradi razstave starih sort jabolk. Na njej je na ogled, kot je povedal strokovni vodja oživljanja travniških sadovnjakov v Kozjanskem parku Adrijan Černelč, 114 sort tradicionalnih in avtohtonih sort jabolk.

Na sejmu so imeli na stojnicah jabolka, kruh, salame, sire, razne vrste peciva in pijač ter ostalih užitnih dobrot, rokodelske izdelke iz lecta, lesa, tekstila, knjige, izdelke iz šolskih ustvarjalnih delavnic ter veliko drugega.

Slavnostna prireditev, ki jo je povezoval Tomaž Simetinger, je bila tudi glasbeno obarvana. Mešana pevska zbora Bistrica ob Sotli in Vinea Kozje, ki sicer nastopata vsak zase, sta v uradnem delu prireditve zapela državno himno in himno Praznika kozjanskega jabolka, zadnjo ob glasbeni spremljavi. Danes sta nastopila prvič združena.

V nadaljevanju prazničnega sporeda po slavnostnem odprtju praznika je nastopilo še nekaj izvajalcev, med njimi folklorna skupina Društva upokojencev Brežice pod mentorstvo Zdravka Dušiča.

Na prireditvi so pekli jabolčni zavitek, in sicer za točke v okviru tekmovanja ekip, in seveda »kar tako«, za obiskovalce, ki so v velikem številu na dobroto čakali v vrsti ob pekovskem kotičku, kjer so spretne domačinke sicer delale izjemno hitro.

Trg v Podsredi je bil skoraj premajhen za množico, ki jo je privabil praznik v današnjem lepem vremenu.

Na sejmu so se srečevali znanci, ki se niso videli, kot so nam povedali nekateri, že leta in več kot desetletje.

