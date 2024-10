šport

Košarkarji Krke slavili prepričljivo zmago

12.10.2024 | 18:15 | STA

Novo mesto - Košarkarji Krke so po pomembni zmagi sredi tedna v regionalnem tekmovanju danes dobili osrednji obračun tretjega kroga v ligi OTP banka. Pred domačimi gledalci so premagali doslej neporaženi Šentjur s 95:61.

Novomeščani so premagali doslej neporaženi Šentjur s 96:61. (Foto: Drago Perko/KK Krka)

V državnem prvenstvu je tako po treh krogih le še ena neporažena ekipa, Kansai Helios, ki jo v naslednjem krogu sredi tedna čaka gostovanje prav v Novem mestu. Šentjur bo naslednjo tekmo igral 20. oktobra v Rogaški Slatini.

Dolenjci so zasluženo in suvereno prišli do drugega uspeha v državnem prvenstvu. Že v prvi četrtini so postavili temeljni kamen za zmago, ki so jo potrdili v tretjem delu igre, po kateri se je razlika povzpela na 20 točk.

Pri Krki, ki je zadela 15 trojk iz 28 poskusov, je izstopal Jan Špan z 20 točkami (trojke 6:10, 7 podaj, indeks 25). Sedemnajst točk je dodal Marc Garcia Antonell, 14 pa Tibor Mirtić. Pri gostih je Jure Pelko dosegel 15 točk, Nal Belko pa deset.

