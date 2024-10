novice

Rokometaši Krke iz Slovenj Gradca s polnim izkupičkom

12.10.2024 | 08:40 | STA

Novo mesto - Rokometaši Krke so sinoči na gostovanju v Slovenj Gradcu zmagali s 31:27 (14:14). To je bila njihova četrta zmaga v tej sezoni, s katero so se povzpeli na četrto mesto na lestvici državnega prvenstva.

Pri Krki je blestel Leon Rašo, ki je dosegel ducat golov. (Vse fotografije: Jan Gregorc)

Novomeščani so sijajno odprli tekmo na Koroškem. Hitro so povedli 7:3, nato pa so se prebudili tudi izbranci domačega trenerja Žige Lesjaka in v 17. minuti zadihali za ovratnik gostov (9:10). Po enakovrednem nadaljevanju so jih v 26. minuti ujeli (13:13), le minuto kasneje pa po golu Roka Cvetka tudi povedli s 14:13.

Na polčasu je bil izid 14:14, začetek druge polovice tekme pa je bil preslikava prvega. Znova so bolje začeli gosti iz dolenjske prestolnice, ki so v 39. minuti po golu Tilna Kukmana povedli z 21:16. Izbranci gostujočega trenerja Mirka Skoka v zadnjih dvajsetih minutah niso popustili, Korošce so vseskozi imeli pod nadzorom, v sami končnici so si priigrali tudi najvišjo prednost na tekmi (29:23).

Pri Krki je blestel Leon Rašo, ki je dosegel ducat golov. Poleg njega se je izkazal Veljko Stanojević z osmimi zadetki, vratar Jure Blažič pa je zbral 13 obramba. V domači zasedbi sta bila najbolj učinkovita Cvetko s sedmimi in Vuk Milenković s šestimi goli.

Zasedba iz Novega mesta bo v prihodnjem krogu gostila LL Grosist Slovan (15. oktober), ekipa iz Slovenj Gradca pa bo gostovala v Celju (16. oktober).

Liga NLB,7. krog:

LL Grosist Slovan - Urbanscape Loka 26:24 (15:12)

Slovenj Gradec - Krka 27:31 (14:14)

- danes:

18.30 Trimo Trebnje - Riko Ribnica

19.00 Misteral Krško - Jeruzalem Ormož

19.00 Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško

19.00 Koper - Gorenje Velenje

Lestvica:

1. LL Grosist Slovan 7 6 0 1 210:182 12

2. Celje Pivovarna Laško 6 5 1 0 192:165 11

3. Slovenj Gradec 7 4 1 2 198:197 9

4. Krka 6 4 0 2 178:155 8

5. Trimo Trebnje 6 4 0 2 167:155 8

6. Gorenje Velenje 6 3 1 2 168:173 7

7. Urbanscape Loka 7 1 3 3 171:180 5

8. Jeruzalem Ormož 6 2 0 4 171:180 4

9. Riko Ribnica 6 1 1 4 179:185 3

10. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 6 1 1 4 157:170 3

11. Koper 5 1 0 4 136:163 2

12. Misteral Krško 6 1 0 5 155:186 2

