Pomagali v Bosni in Hercegovini

12.10.2024 | 10:30 | M. L.

Ljubljana, Zaloke - Slovenski reševalci so se danes vrnili iz Bosne in Hercegovine, kjer so v skupini mednarodnih ekip pomagali po nedavni katastrofalni poplavi.

Nekaj članov skupine reševalcev med postankom na Zalokah.

Kot je vodja slovenskih reševalcev Aleš Cedilnik povedal v današnjih Odmevih, so iskali pogrešane osebe, poleg tega so pomagali ljudem na oddaljenih območjih in tui izvajali evakuacije. Pri delu so sodelovali z reševalnimi ekipami iz Hrvaške, Srbije in Črne gore. Kot je dejal vodja slovenskih reševalcev, so pretreseni ob tem, kar so videli v prizadetih krajih, in globoko sočustvujejo s prebivalci, ki jih je prizadela naravna nesreča.

Tudi med postankom ekipe je potekala živahna komunikacija iz dobro opremljenega vozila.

Reševalci so se med vračanjem v Slovenijo ustavili na počivališču Zaloke ob avtocesti. Kot nam je tam povedal namestnik vodje slovenskih reševalcev Martin Legiša, je bilo v slovenski ekipi je bilo 46 reševalcev, ki so imeli s seboj šest iskalnih psov. Slovenski reševalci so bili nastanjeni v Jablanici in so delali na širšem prizadetem območju. V Bosno in Hercegovino so odšli v nedeljo opoldne, kot je povedal Martin Legiša.

