Začasno brez podatkov

12.10.2024 | 14:30 | M. Luzar

Čatež ob Savi - Ob dolgotrajnih nalivih prebivalci ob spodnjem toku Save »dežurajo« v napetem pričakovanju, kako se bosta obnašali reki Krka in Sava, ki se združita na Čatežu in Savi. Pri tem se ozirajo ne samo po rekah, ampak tudi po merilnih podatkih.

Mitja Oštrbenk 4. oktobra na Čatežu ob Savi ob naraščajoči Savi tik pod sotočjem Krke in Save (Foto: M. L.)

»Sezona poplav je, ampak vodomerna postaja Čatež ob Savi ne deluje že več kot mesec dni. Nam, ki živimo v spodnjem Posavju na območjih, na katerih Sava in Krka poplavljata, so podatki o vodostaju Save z vodomerne postaje na Čatežu ob Savi zelo pomembni, da lahko spremljamo gibanje Save na najpomembnejši točki, to je na sotočju Save in Krke, in se lahko pripravimo na morebitne poplave,« opozarja domačin Mitja Oštrbenk, ki sta mu kot nekdanjemu trenerju kajakašev Kajak kanu kluba Čatež obe reki sicer zelo blizu.

Vodomerna postaja Čatež ob Savi ne deluje že več kot mesec dni – Okvaro bodo odpravili predvidoma v tednu ali dveh – Arso: Podatki z Jesenic merodajni tudi za Čatež

