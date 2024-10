družabno

V hrvaškem Superstaru

12.10.2024 | 17:30 | Renata Mikec

Foto: RTL HR

Mlada Brežičanka Brina Budič je nastopila v hrvaškem Superstaru in s svojo kantavtorsko skladbo navdušila žirijo. V njej so v tej sezoni sami prekaljeni glasbeni mački – Severina, Nika Turković, Tonči Huljić in Filip Miletić. Da je glasbi zelo predana, smo gledalci lahko videli in slišali v sobotni oddaji tega glasbenega šova. 18-letna Brina je povedala, da ji je glasba zelo pomagala celo pri okrevanju ob padcu s konja, ko je za pol leta izgubila spomin. Od takrat sicer ne jezdi več, a konji so še vedno njena velika ljubezen. Ob petju igra tudi klavir in kitaro, piše besedila in glasbo, v šov pa jo je prijavila njena družina. Že kot otrok je rada pela, mama pa jo je spremljala na klavirju. Danes obožuje jazz in R & B, rada posluša kanadskega pop pevca Shawna Mendesa in ameriško kantavtorico Lizzy McAlpine, ljuba ji je glasba dveh legend, Olivera Dragojevića in Tošeta Proeskega, njena glasbena vzornica pa je Senidah. »Sploh ne vem, zakaj – njeno petje in besedila so mi očitno pri srcu, saj občutim prav vsako besedo in vsako noto. Morda mi jo nekoč uspe spoznati ali pa celo posneti kakšno skupno pesem,« pravi Brina, ki ima doma v svoji zakladnici že več kot 20 napisanih skladb. Katero bomo zagotovo še slišali, saj ji je žirija omogočila napredovanje v nov krog oddaje Superstar.

