družabno

Mrfy in Tonemo

11.10.2024 | 13:30 | Renata Mikec

Foto: Anja Smaka

Novomeška skupina MRFY je izdala nov singel Tonemo, oboževalce pa presenetila tudi z novico o odhodu dolgoletnega člana Lenarta Merlina. To ne pomeni, da bo ta vroči bend zdaj potonil, pač pa fantje že snujejo tretji album. In njegova napoved je prav pesem Tonemo. Kot pravijo, bo obdobje MRFY 3.0, kot so ga poimenovali, še vedno zanimivo, del tega pa bo tudi novi basist, čigar imena po odhodu Lenarta Gregor Strasbergar, Tomaž Zupančič in Rok Klobučar še ne želijo razkriti, nam je pa Gregor zaupal, da je iz naših koncev. Pesem Tonemo spremlja tudi videospot, katerega avtor je Bonino Englaro v sodelovanju z mladim in perspektivnim srbskim snemalcem Džejlanom Ibrahimovićem. Nastal je v okoliških gozdovih in na poljih podpeškega jezera. Veselimo se že začetka prihodnjega leta, ko bomo lahko na novem albumu mrfyjev poslušali skladbe, posnete v zadnjih dveh letih v studiih v Londonu, Mostarju in Šentjerneju. Fantje napovedujejo zelo čvrsto in zrelo glasbo, s kančkom lahkotnosti in duhovitosti, na odrih pa novo energijo.

‹ nazaj