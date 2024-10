novice

Na upravi za varno hrano kriminalistična preiskava v zadevi odvzeto govedo

11.10.2024 | 10:20 | STA

Ljubljana/Novo mesto - Novomeški kriminalisti so po poročanju Dnevnika v sredo opravili preiskavo v prostorih uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Ljubljani. Po informacijah časnika so preiskovali predvsem Danušo Štiglic, ki so jo zaradi nezakonitega odvzema goveda iz novomeškega območnega urada začasno premestili na sedež uprave v Ljubljani.

Danuša Štiglic (Foto: arhiv DL; M. L.)

Novomeški kriminalisti naj bi Štiglic po navedbah Dnevnika preiskovali zaradi več njenih preteklih domnevno spornih ravnanj v vlogi veterinarske inšpektorice. Na novomeški policijski upravi so za časnik pojasnili, da so njihovi kriminalisti v sredo na območju policijskih uprav Ljubljana in Novo mesto opravili štiri hišne preiskave. Izvajali so jih v zasebnih in poslovnih prostorih, kjer so zbirali obvestila in iskali dokaze zaradi suma storitve kaznivih dejanj nevestno delo v službi, ponareditev ali uničenje poslovnih listin in zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic. Dodali so, da so hišne preiskave del predkazenskega postopka, ki ga usmerja novomeško okrožno državno tožilstvo.

Skupina kriminalistov je po informacijah časnika preiskavo opravila tudi v sektorju za zdravje in dobrobit živali uprave za varno hrano, kjer od 1. februarja dela tudi Štiglic, sicer dolgoletna veterinarska inšpektorica v novomeškem območnem uradu uprave.

Štiglic je 14. novembra lani na kmetiji Možganovih v bližini Krškega trajno odvzela 24 glav govedi, saj je ocenila, da živali bivajo v povsem neprimernih razmerah. Toda ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter veterinarski kolegi in upravna inšpekcija so ocenili, da je pri tem huje kršila določila zakona o veterinarskih merilih skladnosti, zakona o zaščiti živali, zakona o inšpekcijskem nadzoru, zakona o upravnem postopku in uredbe o upravnem poslovanju. Ugotovili so tudi, da je bil trajni odvzem živali pretiran ukrep, zato so jih rejcu, ko je zagotovil primerne razmere za rejo, vrnili.

Zaradi podobnih kršitev zakonodaje tudi pri več drugih odvzemih živali, ki jih je izpeljala Štiglic, je upravni inšpektor Darko Gradišnik v začetku tega leta takratno vršilko dolžnosti direktorice uprave Vido Znoj, ki je od 15. avgusta letos direktorica s polnim mandatom, pozval, naj zoper Štiglic uvede disciplinski postopek. Izdala ji je opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in jo začasno premestila na sedež uprave v Ljubljani. Opravljanje inšpektorskih del so ji do nadaljnjega zamrznili.

