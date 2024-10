novice

Kaj se dogaja z zelenico stadiona Portoval?

10.10.2024 | 13:00

Novo mesto - Ivana iz Novega mesta zanima, kdaj bodo nogometaši Krke lahko domače tekme znova igrali na zelenici stadiona Portoval, kajti zdaj nasprotnike gostijo na bližnjem igrišču z umetno travo. »Kaj se dogaja z zelenico na Portovalu, jo bodo zamenjali? Slišal sem, da naj bi zamenjali tudi atletsko stezo,« je dodal.

Foto: arhiv DL; R. N.

Iz kabineta novomeškega župana Gregorja Macedonija so odgovorili, da Mestna občina Novo mesto v prihodnje načrtuje prenovo atletske steze. Glede stanja zelenice pa so nas usmerili na Zavod Novo mesto, od koder so pojasnili: »Zavod Novo mesto bo z izvedbo diagnostičnih sond prišel do izhodišč, na podlagi katerih bo mogoče opredeliti morebitna potrebna vlaganja. Vzdrževanje zelenic je sicer vseslovenski problem, zato smo vzdrževalci zelenic v Sloveniji na Skupnost občin Slovenije poslali zahtevo, da se župani, še posebej župani mestnih občin, izjasnijo, v kolikšni meri bodo vlagali finančna sredstva v vzdrževanje tovrstne infrastrukture. Zahteve in pričakovanja Nogometne zveze Slovenije namreč presegajo finančne vložke občin. Nadaljnji načrti z zelenico na Portovalu so tako v veliki meri odvisni tudi od rešitve te težave na nacionalni ravni. V Zavodu Novo mesto sicer redno skrbimo za zelenico skladno z zastavljenim načrtom. Večino časa je v odličnem stanju. Poleti, ko svoje naredijo ekstremna vročina, suša in preobremenjenost igrišča, pa se njeno stanje temu primerno poslabša.«

