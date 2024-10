družabno

Nena in Nina sta praznovali

10.10.2024 | 12:00 | Foto: Vladimir Kostevc

Nedavno je življenjski jubilej praznovala Nevenka Jordan iz Žužemberka. Nena, kot jo kličejo prijatelji, je zelo družabna in vedno nasmejana, obožuje aktivno vadbo tai chi in z ljubeznijo skrbi za svoje najbližje, še zlasti za vnuka Dana in Jora. Ker je skoraj hkrati 40. rojstni dan praznovala tudi njena hčerka Nina, ki živi na Švedskem in dela pri Volvu, sta edinstveno praznovanje na ranču Rojko v bližini Lašč pripravili kar skupaj in nanj povabili svoje najbližje in prijatelje. Veselje je bilo videti zbrano družino – Neninega moža Borisa, hčerki Nino s partnerjem in Evo z družino. Nini, ki poganja korenine daleč na severu, želimo, da bi se čim večkrat vračala v domači kraj, Neni pa predvsem zdravja in da ji nikoli ne bi zmanjkalo dobre volje.

