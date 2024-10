dolenjska

Srečanje slovenskega in hrvaškega bibliobusa na Hrvaškem

10.10.2024 | 09:00 | V. J.

Foto: Knjižnica Mirana Jarca

Novo mesto - Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Mestna knjižnica »Ivan Goran Kovačić« Karlovec sta pripravili enodnevno srečanje svojih potujočih knjižnic na območju, kjer živijo tudi pripadniki slovenske narodnostne skupnosti na Hrvaškem. Namen projekta je bil predstaviti svoje storitve in knjižnične zbirke. Prebivalci tega območja namreč lahko do knjig v slovenskem jeziku večinoma dostopajo le preko novomeške potujoče knjižnice, ki vsak mesec obišče Žakanje in Kamanje, ali z obiskom Osrednje knjižnice za Slovence na Hrvaškem, ki deluje v okviru Mestne knjižnice »Ivan Goran Kovačić« Karlovec. Projekt, ki prispeva k utrjevanju in dvigu ravni znanja slovenskega jezika med Slovenci v zamejstvu ter spodbuja vključevanje mladih v kulturne dejavnosti in organizacije v tujini je tudi letos podprl Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Obiskovalci so prisluhnili pravljici in pesmicam v slovenskem jeziku, ki jih je predstavila mlada novomeška avtorica Anja Pavlin. Ob spremljavi akustične kitare so se obiskovalci skupaj z Anjo in polžkom Petrom sprehodili po živahnih ulicah Polžjega mesta. Skupaj so odkrivali, da se s potrpežljivostjo daleč pride, da prava lepota izvira od znotraj ter da življenje ni vedno tako preprosto, kot se zdi. Vzdušje so popestrile ustvarjalne delavnice, igre in druženje s knjižničarji.

Obiskali so kraje Bosiljevo, Jarče Polje in Karlovec (Banija). Povezali so se s tamkajšnjimi osnovnimi šolami in vrtci, saj je bil program v veliki meri namenjen prav tej ciljni skupini. Srečanja se je udeležilo preko 200 osnovnošolskih otrok in vrtičkarjev z njihovimi učiteljicami in vzgojiteljicami. Nad obiskom in programom so bili navdušeni in so se toplo priporočali za ponovni obisk. Pohvalno pa je bilo tudi sodelovanje vseh vzgojno izobraževalnih zavodov, ki so projekt sprejeli odprtih rok.

‹ nazaj