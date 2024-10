kronika

FOTO: Dva otroka tihotapil v prtljažniku; z dvema promiloma s ceste

10.10.2024 | 12:00 | M. K.

Policisti PP Metlika so pri Drašičih včeraj okoli 16. ure kontrolirali voznika osebnega avtomobila Toyota verso latvijskih registrskih oznak. 62-letni državljan Ukrajine je prevažal pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Dva otroka je tihotapec prevažal v prtljažniku. Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so danes sporočili s PU Novo mesto.

V toyoti so bili turški migranti, dva otroka v prtljažniku. (Foto: PP Metlika)

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Loče, Rigonce, Jesenice, Rakovec, Kapele, Brežice, Dobova, Jereslavec, Slovenska vas, Mostec, Podgračeno, Nova vas pri Mokricah, Bukošek, Dobova, Brezje pri Veliki Dolini) včeraj prijeli 53 državljanov Sirije, 41 Afganistana, 16 Bangladeša, 13 Maroka, deset Iraka, devet Egipta, sedem državljanov Pakistana in Nepala, šest iz Indije, štiri državljane Tajske, po dva državljana Alžirije, Sierra Leoneja, Burundija in Konga in po enega državljana Gambije, Kameruna in Šrilanke.

Z dvema promiloma s ceste

Davi nekaj pred 5. uro so brežiški policisti med opravljanjem nalog na območju Globokega naleteli na prometno nesrečo. Ugotovili so, da je 31-letni voznik iz Hrvaške zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,99 miligrama alkohola. (2 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Danes ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče, so sporočili s PU Novo mesto.

Prehiter in brez vozniške

Policisti PP Trebnje so včeraj popoldne v naselju Puščava zaradi prekoračitve hitrosti ustavili voznika tovornega vozila. Med postopkom so ugotovili, da 21-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj se mu zaradi kršitev izvršuje ukrep prepovedi uporabe vozniškega dovoljenja. Tovorno vozilo so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Lažje poškodovan voznik električnega skiroja

Okoli 20.30 so policiste obvestili, da reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s skirojem. Brežiški policisti so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je 39-letni voznik, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, nenadoma izgubil oblast nad skirojem in padel. Vzrok nesreče in ostale okoliščine policisti še preiskujejo.

Prehiter na avtocesti

Policisti so nekaj po 21. uri na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 183 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 53 km/h. 32-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so izrekli globo.

Vlomi in tatvine

V Črnomlju je v noči na torek nekdo vlomil v prodajni avtomat. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Med 7. 10. in 8. 10. so na območju Tolstega Vrha neznanci vlomili v štiri zidanice. Iz treh objektov so ukradli gorilec, peč na drva, sekiro in železni drog, iz enega objekta pa ni bilo ničesar ukradenega. Lastniki ocenjujejo, da so z vlomi in tatvinami oškodovani za okoli 3.000 evrov. Policisti PP Šentjernej so opravili oglede vlomom, zavarovali najdene sledi in iščejo storilce.

V Gorenji vasi pri Šmarjeti je med 7. 10. in 9. 10. nekdo s strehe zidanice potrgal bakrene žlebove in odtočne cevi. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 400 evrov.

Iz gozda na območju Razdrtega so neznanci odpeljali okoli 5 m3 gabrovih drv in lastnika oškodovali za okoli 1.000 evrov.

Na parkirnem prostoru pokopališča v Krškem je včeraj med 18.30 in 19. uro nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel tobačne izdelke.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 89. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 262 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

